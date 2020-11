No entanto, os conquistadores depressa imitaram as nações vencidas nas artes da lisonja; e o espírito imperioso do primeiro César consentiu demasiado facilmente em assumir, enquanto vivesse, um lugar entre as divindades tutelares de Roma. O temperamento mais brando do seu sucessor recusou uma tão perigosa ambição, que não voltou a ser despertada senão pela loucura de Calígula e Domiciano. Augusto permitiu, na realidade, que algumas das cidades de província erguessem templos em sua honra, com a condição de associarem o culto de Roma ao do soberano; tolerou a superstição privada que dele fazia objecto; mas satisfez-se em ser reverenciado pelo Senado e pelo povo na sua natureza humana, e deixou sabiamente ao seu sucessor o cuidado da sua deificação pública. Adoptou-se o hábito regular de, por ocasião do falecimento de todos os imperadores que não tivessem vivido nem morrido como tiranos, o Senado os colocar, por decreto solene, entre o número dos deuses; e as cerimónias da sua apoteose juntavam-se às do funeral.

Esta profanação legal, mas que parece tão indevida e odiosa à luz dos nossos estritos princípios, não suscitou senão um leve murmúrio devido ao carácter condescendente do politeísmo; consideraram-na, porém, uma instituição da política e não da religião. Degradaríamos as virtudes dos Antoninos se as comparássemos aos vícios de Hércules ou de Júpiter. Até as personalidades de César ou Augusto eram muito superiores às destas divindades populares. Os primeiros tiveram, contudo, o infortúnio de viver num século esclarecido, e as suas acções foram registadas com demasiada fidelidade para se admitir a mistura de fábula e mistério que a devoção do vulgo exige. Mas a sua divindade era estabelecida por lei, logo caía no esquecimento, sem contribuir para a sua fama pessoal ou para a dignidade dos príncipes seguintes.