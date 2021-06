Puseram o pé na porta devagarinho, com um deputado que aproveitava os poucos minutos de que dispunha no Parlamento para ‘fazer barulho’ — e notícias. Seis anos (e mais dois deputados) depois da entrada na Assembleia, o PAN é um partido habituado a negociar com o Governo e a incluir as suas medidas nos Orçamentos do Estado, seja na vertente mais ‘animalista’ ou ambientalista e social. E é assim que quer continuar: com a influência necessária para “fazer avançar as suas causas”, explica a nova líder, que prefere descrever a relação com o Governo como “pragmática” em vez de “instrumental”.

Olhado com desconfiança ou até ironia pelos outros parceiros do Governo, recebe, do lado do Executivo, elogios sobre a postura nas negociações — mesmo quando é de alguma “agressividade” — e garantias sobre a vontade de continuar a assegurar, em conjunto, a “estabilidade” futura. António Costa chegou, aliás, a ensaiar uma aparente tentativa de aproximação ao partido, em 2019 — mas logo ficou claro que a votação do PS não seria suficiente para garantir um acordo com o PAN que pudesse dispensar os outros parceiros.

Do lado do PAN, que este fim de semana se reúne para o seu oitavo congresso, em Tomar, contam-se as conquistas que interessam aos seus eleitores: o partido senta-se à mesa das negociações para concretizar as suas bandeiras e segue em frente, sem grandes ‘humores’, mas também sem grandes conquistas em temas que começou a adotar, como a transparência na política. Três anos depois de ter começado a conseguir incluir as suas próprias medidas na proposta de Orçamento do Governo, quanto vale (e quão determinante é) o PAN nessas negociações?

Um partido focado em causas, “aguerrido” mas sereno

“O PAN é um partido que se foca em causas, que tenta traduzir em medidas, com inteligência”, explica ao Observador Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e responsável pela ponte com os partidos nas negociações orçamentais desde 2019. Ao mesmo tempo que reconhece um lado “exigente, que gera polémica e discussão” na postura do PAN, assim como um partido “aguerrido e agressivo nas suas causas e nas negociações com o Governo”, Cordeiro diz encontrar no PAN um partido “focado em avanços” e na resolução de problemas “muito concretos”.

O que isso quer dizer, na perspetiva do Executivo, é que enquanto puder continuar a garantir medidas que interessem ao PAN, o partido continuará a sentar-se à mesa das negociações. Por um lado, o “trabalho de bastidores é muito sereno”; por outro, a “expectativa” é de “continuar a ter essa capacidade de procurar pontos de convergência, do ponto de vista de quem quer garantir a estabilidade política que permita que a legislatura continue”.