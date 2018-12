Atriz

Manuela Cassola

Nasceu em Portalegre, estudou teatro no Conservatório Nacional, fez cinema (com Manuel Mozos, Luís Filipe Rocha, Joaquim Sapinho), teatro (no Villaret, D. Maria II, Teatro Aberto), mas sobretudo televisão. A personagem Justina, que interpretou em "Inspector Max", foi marcante. Morreu a 26 de dezembro, com 93 anos.