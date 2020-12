Na unidade, acabou por ter aquilo que diz ter sido um “Natal feliz”. “Por muito estranho que pareça”, diz. Cada um levou comida de casa e a regra era andar de barrete de Pai Natal ou enfeites das respetivas renas enquanto não estavam a lidar diretamente com pacientes. No lugar da árvore de Natal com os ornamentos do costume — “sempre fui contra aquilo, porque só conseguia imaginar uma bola da árvore a cair em cima da cabeça de alguém doente”, recorda a médica — colou-se na parede um conjunto de fotografias de todos os funcionários. Todas juntas, imitavam o perfil de um pinheiro. Por baixo, no lugar das prendas, algumas notas escritas por familiares de doentes e também de doentes que tiveram alta. “Claro que gostaríamos de estar com as nossas famílias, mas também estamos com alguém que é muito importante para nós e com quem passamos muito tempo.”

Depois de ser vacinada, Sandra Braz ainda se predispôs a trabalhar — tudo isto apesar de estar de folga. “Eu já vinha para cá de qualquer das maneiras”, sublinha, antes de se inteirar com a equipa de enfermeiros sobre quem teve alta, quem melhorou, quem vai precisar de ainda mais cuidados. Uma mulher de 70 anos, cuja condição piorou nas últimas horas, precisou de ser transferida para os cuidados intensivos — um processo médico e logístico bem mais complexo do que simplesmente empurrar uma maca. “Eu trato disso”, assegurou Sandra Braz, com a folga a começar a fugir-lhe entre os dedos. No final, porém, não foi necessária a sua ajuda e a transferência foi assegurada por outros colegas.

A médica aceitou e foi finalmente trocar novamente de roupa, com o azul esverdeado da bata a dar lugar à malha preta e às calças de ganga. A máscara mantém-se na cara, sempre. É assim que sai do hospital, em direção à paragem onde apanha um autocarro em direção à casa mãe. Por ter estado a trabalhar no dia 25, ficaram com o habitual almoço de Natal adiado. No dia 26, Sandra Braz estava a recuperar das 24 horas de trabalho do dia anterior e, por isso, nem abriu a hipótese de conseguir aproveitar o almoço. E, assim, combinaram 27 de dezembro para celebrarem o Natal — um 27 de dezembro duplamente especial.

Quando chega à frente do prédio da mãe, procura na mala pelo porta-chaves. E é de lá que tira as chaves, presas a um coração almofadado onde se vê um arco-íris. É uma relíquia de outros tempos, em que a pandemia assustava, mas que, talvez por ser ainda pouco concreta na vida de todos os que por ela passaram, foram também tempos de algum otimismo ingénuo — tudo espalhado no chavão “vai ficar tudo bem”. Sandra Braz já esteve nesses tempos, já saiu deles e já bateu de frente com a dureza da pandemia. Mas, agora, no dia em que finalmente foi vacinada e em que também vai passar o Natal com a mãe, garante antes de abrir a porta do prédio: “Acredito mesmo que vai ficar tudo bem. E que vai ficar tudo melhor. Vamos ser melhores profissionais e melhores pessoas no final disto tudo. Acredito que sim”.