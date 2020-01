Não é o twist surpreendente que costuma marcar aqueles livros em que viramos página atrás de página, mas a legislatura é nova, há novas geometrias no Parlamento e tudo podia acontecer. Não aconteceu: o Orçamento do Estado foi aprovado na generalidade, ainda que apenas com os votos do PS e com a abstenção de todos os partidos à esquerda (e mais três deputados do PSD). Foi um dia e meio de troca de argumentos, de discursos mais ou menos inspirados, com o Governo a puxar pelos méritos do “melhor orçamento dos últimos cinco anos” e a oposição a carregar nas críticas e a falar de “um país imaginário”.

Mas houve surpresas. E talvez a maior de todas foi que para além dos números, Governo e oposição puxaram pela literatura para atacar e se defender. Pegando nessa deixa, resumimos aqui as 11 horas de debate em 17 clássicos da literatura mundial. Vá, 16 e ainda o popular “Onde Está o Wally”, trazido à conversa pelo líder do PSD. Acreditamos que vai sair daqui mais esclarecido com o que se passou durante a aprovação na generalidade do Orçamento para 2020. Mas se não sair, pelo menos fica com uma bela lista de sugestões de leitura para as semanas que ainda faltam para a votação final global. Não precisa de agradecer.