Lisboa será também um teste de fogo para o PCP. Depois de um resultado autárquico nacional desastroso em 2017, que levou Jerónimo de Sousa a reconhecer explicitamente a derrota do PCP, o partido precisa de aguentar Lisboa como um dos seus últimos bastiões autárquicos, para fazer prova de vida. Apesar de o partido ser historicamente mais forte nas autárquicas, olhando para as eleições de Janeiro, João Ferreira, candidato do PCP a Lisboa, teve apenas 13.000 votos, contra 29.000 de André Ventura. O terramoto eleitoral de 2017 do PCP pode estar prestes a atingir Lisboa, o que acrescentaria uma dimensão simbólica muito importante.

O Bloco de Esquerda terá também um momento importante em Lisboa, na medida em que é um dos poucos sítios do país em que as autárquicas têm importância para o partido. Dois fatores beneficiam o Bloco nestas eleições. Em primeiro lugar, a anunciada vitória de Medina cria poucos incentivos para que os eleitores ajam de forma estratégica, concentrando votos no candidato do PS para evitar a vitória da direita. Em segundo lugar, o Bloco apresenta uma candidata com crescente notoriedade que pode maximizar o voto jovem, urbano e educado no partido, especialmente num contexto em que o Livre fez uma aliança pré-eleitoral com Medina.

O Chega é, quanto a nós, uma incógnita nas eleições de Lisboa. É verdade que Ventura teve um desempenho interessante nas últimas presidenciais no concelho de Lisboa, embora haja outros concelhos na área metropolitana onde tenha tido um resultado melhor. Nestas autárquicas, o Chega parte para a corrida sem Ventura, o seu maior trunfo eleitoral. No entanto, a chamada de Nuno Graciano, com elevada notoriedade devido a décadas de televisão, poderá permitir ao partido ir bastante além dos 4 por cento que as sondagens lhe apontam.

Porto: o canto final de Rui Moreira

Desde 2013, quando Rui Moreira surpreendeu com uma lista independente, derrotando Luís Filipe Menezes, que o Porto está arredado das noites eleitorais partidárias. Moreira ganhará sem dificuldades naquele que será o seu último mandato. Daqui a quatro anos, o Porto será, talvez, o ponto nevrálgico das autárquicas quando PS e PSD medirem forças para saberem o que verdadeiramente valem na cidade. As legislativas de 2019 dão razões ao PSD para sorrir com o seu futuro na cidade do Porto, na medida em que teve um desempenho melhor do que o PS, obtendo 34 por cento dos votos, contra 30 dos Socialistas. O Porto é um combate adiado para 2025.