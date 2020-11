A prisão surge como uma forma subtil de mitigar os efeitos colaterais negativos das afirmações de poder, como o castigo em praça pública, que podia despertar a simpatia sobre o acusado; da transformação do castigo na detenção surge, então, uma forma de poder mais generalizada – o castigo já não tem um rosto, já não é visto como uma vingança — que não tem face e é por isso mais difícil de identificar.

A prisão moderna é, assim, uma forma cada vez mais mitigada de poder, cuja linguagem cada vez mais “simpática”, com um foco no reformismo e não no castigo, não é propriamente uma novidade, mas apenas um decurso natural do quadro de valores que constituiu a prisão: um quadro que se apercebe dos efeitos dissuasores e preventivos das revoltas com uma imagem cada vez mais positiva do repressor, que consegue controlar a sua imagem escondendo o espetáculo da repressão em lugares confinados e numa linguagem cada vez mais aguada.

“Crítica da Razão Dialética”

Jean-Paul Sartre (França, 1905-1980)

Se o Ser e o Nada foi a peculiar interpretação sartriana da fenomenologia, a Crítica da Razão Dialética é a tentativa de juntar a tradição fenomenológica à tradição marxista, coisa tanto mais complicada quanto o marxismo tem pretensões de se erigir como filosofia social, enquanto a fenomenologia se pode, em certo sentido, considerar uma radicalização da epistemologia kantiana, desenvolvida pelo idealismo alemão. Isto é, enquanto a fenomenologia frisa o papel do ponto de vista autocentrado na construção da experiência, o marxismo é uma filosofia quase antagónica, cujo materialismo parece contrastar com as categorias metafísicas que Heidegger e Husserl identificam na formação do nosso ponto de vista.

A síntese de Sartre parte, então, de um ponto de vista desenvolvido em o Ser e o Nada. A ideia de que o nada é parte determinante da nossa experiência, de que no modo como vivemos está sempre presente, como pano de fundo, uma ausência de sentido, é aquilo que permitirá a Sartre montar a Crítica da Razão Dialética. Aquilo que está em causa é a dialética crítica como a forma de construir um sentido a partir deste nada. A experiência comum é uma experiência feita de ilhas, em que cada tarefa parece ter valor por si e um valor independente do sujeito, até ao momento em que a experiência é percebida como um todo orientado em relação a nada. O grande projeto humano passa, assim, pela descoberta de que nos podemos apropriar desta experiência totalizante e libertarmo-nos dos ditames dela.