Foi como montador de pneus na empresa do pai que Tiago Vieira começou a ser preparado para se tornar, nas décadas seguintes, o braço direito de Luís Filipe Vieira nos negócios familiares — posicionando-se como sucessor óbvio na liderança das empresas de Vieira, sobretudo quando o empresário, hoje com 72 anos, começou a dedicar-se quase exclusivamente à liderança do Benfica, para a qual foi eleito em 2003 com 87% dos votos dos adeptos. Mas já desde a infância que Luís Filipe Vieira mantém uma ligação muito particular com o filho. Por volta dos 3 anos, Tiago adoeceu gravemente e necessitou de uma transfusão de sangue, um procedimento médico que ia contra as crenças da mãe (a mulher de Vieira, Vanda, é testemunha de Jeová). Teve de ser Luís Filipe Vieira a opor-se e a autorizar sozinho a transfusão — e desde essa altura que têm uma fortíssima ligação.

Segundo um perfil publicado em 2011 pelo Dinheiro Vivo, Luís Filipe Vieira quis ensinar desde cedo ao filho que seria com o trabalho, e não com os privilégios familiares, que ganharia a vida. Logo nos primeiros tempos, o primogénito do empresário deu sinal de que tinha jeito para o negócio — ao ponto de as gorjetas que recebia dos clientes serem mais elevadas do que o salário que tinha na empresa.

Ao jornal A Bola definiram-no como alguém “muito tranquilo”, “sereno e muito ponderado a decidir”, bem como uma pessoa “de extrema simplicidade no trato com as pessoas”. Para trás ficou a infância na Marisol, na Caparica, e as tardes na praia — mas não a paixão pelo surf e o bodyboard, que se mantém ainda hoje. Após a passagem pela Hiperpneus, Tiago Vieira foi estudar Comunicação Empresarial no Instituto Superior de Comunicação Empresarial (ISCEM), em Lisboa. Como de costume, não deu nas vistas. Não se destacou nos estudos, mas completou a licenciatura sem percalços. No ISCEM, deixou algumas memórias: “Era um aluno perfeitamente normal”, recorda um antigo professor. “Muito educado, um bocado tímido até.”

O curso abriu-lhe as portas a uma carreira nos negócios ao lado do pai. Depois de uma temporada a estudar nos EUA, regressou para seguir as pisadas paternas à frente das suas empresas — que entretanto cresceram, dos pneus para a construção civil e depois para o imobiliário. Com a chegada de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica, acelerou-se o processo de substituição do pai, já que este começou a ter cada vez menos tempo para outros projetos. Com a ajuda de Almerindo Duarte e de José Gouveia, Tiago Vieira foi entrando no meio empresarial.

Tiago fez parte, desde o início, da estrutura do grupo imobiliário do pai, a Promovalor, de que foi administrador para as áreas de prospeção e desenvolvimento de conceito, marketing e comercial. Em 2011, quando o Dinheiro Vivo publicou aquele perfil do sucessor de Luís Filipe Vieira, a Promovalor estava nas notícias pelas melhores razões — preparava-se um investimento milionário de sucesso num projeto imobiliário no Brasil, o primeiro grande êxito da empresa no estrangeiro, cujos méritos recaíram essencialmente sobre Tiago Vieira, uma vez que Luís Filipe Vieira, focado no Benfica, já participava pouco nas decisões quotidianas da empresa.

A inauguração do Sheraton Reserva do Paiva Hotel Convention Center, em Pernambuco, seria feita sem poupanças. Os convidados provaram risotto de frutos do mar feito pelo chef português Fernando Fonseca, consumiram várias garrafas de Veuve Clicquot e ainda puderam assistir a um espetáculo da cantora Maria Rita. Estávamos em 2014, ano de crise em Portugal, mas na inauguração do hotel criado pela Promovalor, não houve timidez financeira. Afinal de contas, tratou-se de um investimento avaliado em 50 milhões de euros e a diária mínima para ficar neste Sheraton é superior a 200 dólares.