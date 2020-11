José Antonio olha assim para o socialismo como uma resposta compreensível ao liberalismo, que no entanto falha por não perceber que a propriedade é essencial para a liberdade de cada um e por proclamar o dogma da luta de classes. Para José Antonio, tanto o socialismo como o liberalismo, ao acentuarem a natureza competitiva das relações — num caso, em competições individuais, noutro em competições de classe – criam um mal-estar social que enche a vida pública de ódio e crispação.

É por isso que, para ele, a organização política deve procurar juntar, como nos sindicatos de patrões e operários que eram uma das bandeiras da falange, e não partir. A vida política deve responder àquele que é o seu segundo grande tema, a pátria como unidade de destino, e não a modelos económicos ou de classe. Governar um país a partir da defesa de certas classes ou ideias terá sempre como resultado a opressão de outras. Nenhuma ideologia deve ser superior à pátria, sob pena de se corromper o próprio sentido do governo. Parece tautológico afirmar que o fito do governo de um país deve ser o interesse desse país; no entanto, se olharmos para a História do século XX, a prática é mais complicada do que parece.

“Ensaio sobre o Catolicismo, o Liberalismo e o Socialismo”

Juan Donoso Cortés (1809-1853)

A fama de Donoso Cortés, o político espanhol que ajudou Pio IX a escrever o Syllabus, está hoje praticamente reduzida à afirmação de que toda as questões políticas são, na verdade, questões teológicas secularizadas. Isto porque, para Donoso Cortés, a teologia é a ciência do todo, isto é, a ciência que nos diz de que modo é que o mundo está ordenado.

Todas as decisões, como todas as leis, modificam uma ordem mais geral, pelo que expõem um modo completo de ver o mundo. Não é possível, como queria Voltaire, por exemplo, eliminar a ideia de causa inicial ou de causa final para ficar apenas com uma causa eficiente, mexer nos meios sem alterar os fins desconhecidos. As decisões políticas têm sempre fins mais gerais do que os pequenos assuntos sobre os quais versam as leis, de tal modo que expressam sempre uma ideia do mundo em geral.

É neste sentido, enquanto “sistema de civilização completo”, que Donoso compara o Catolicismo, o Liberalismo e o Socialismo. Explica que a civilização Cristã tem um efeito agregador, subordina tudo o que existe, e para a qual o mal e o erro não vêm das coisas em si, mas da atrofia ou hipertrofia de cada coisa. A ordem é o equilíbrio do que existe e cada sistema político procura manter uma hierarquia entre aquilo que expresse a sua visão do mundo. A especificidade do liberalismo e do socialismo está na forma como ambos rejeitam a ideia de hierarquia e com isso a ideia de ordem.