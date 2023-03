De Portugal para Angola: a expansão do Grupo In Pressionante

2 Qual é o objetivo da expansão, qual será o plano de ação em Angola?

O alargamento para este mercado tem o objetivo de revolucionar o mercado da produção de publicidade e ativação de marca em Angola, replicando a “fórmula 360” que distingue e demarca o grupo no setor do marketing e publicidade em Portugal. O plano de ação passou, em primeiro lugar, pela identificação das principais necessidades que as empresas com atuação local enfrentam ao nível da estratégia de marketing e ao nível da penetração do mercado. No longo prazo, o objetivo é colocar o Grupo In Pressionante como um parceiro estratégico para as empresas locais, desde as telecomunicações ao grande consumo, mas também para as entidades estaduais, permitindo criar valor e riqueza em Angola através da prestação de um serviço de excelência. Em comunicado os sócios Luís Trigo Carrazedo e Salvador Pascoal “Caló” que assessoraram a operação avançaram que esta terá um valor global de 8 milhões de dólares.

O investimento passará pela implementação da sede da empresa em Luanda e pela criação de 100 postos de trabalho para suportar a operação localmente.

3 Acredita que esta expansão posicionará ainda mais o grupo no mercado nacional e internacional?

Acreditamos seriamente que esta expansão para Angola permitirá potenciar e destacar o grupo no mercado internacional, designadamente nos países lusófonos, mas não só. O facto de o grupo prestar um conjunto muito diversificado de serviços, que vão desde a criatividade e o rebranding de uma marca à reforma total de um balcão de um banco, à produção e construção de expositores de venda em supermercados, ou à ativação e dinamização de um produto junto de um segmento de mercado, permite a disseminação do nome e da imagem do Grupo para além fronteiras. Esta é uma realidade inelutável. Se tivermos em conta que Angola atrai cada vez mais investidores estrangeiros, sendo um ponto de destaque e referência no continente africano, o grupo só tem a ganhar com as sinergias que esta expansão representa na sua operação em Portugal, consolidando a sua posição de mercado.