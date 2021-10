Com o autor de Rio das Flores, porém, o caso é ligeiramente mais complicado. As falhas históricas que Pulido Valente encontrou nos seus romances, embora reais, são perdoáveis. É certo que ainda no mais recente livro, Último Olhar, confunde requetés com pelotões do exército de Queipo de Llano, como noutros livros fez vista grossa às dinâmicas do aparelho político português da primeira república, mas convenhamos: não são erros gritantes, são confusões que até podem ter aquele encanto bruto do homem insensível que aterra num lugar exótico, aquela agitação ligeiramente trapalhona própria dos homens de ação, a lembrar um general americano a ter de decidir o que fazer no meio das montanhas afegãs, ou um Kipling, com a sua mentalidade imperial, a escrever sobre as castas indianas. Por muito que haja nos livros aquele pequeno incómodo de quem assiste à História contada com mais convicção do que rigor, Miguel Sousa Tavares também sabe dar às suas contextualizações a condescendência viril de quem tem pouca paciência para rendilhados, como se preferisse despachar os assuntos para contar o que realmente interessa.

Criticar as imprecisões históricas de Miguel Sousa Tavares é, assim, insuficiente para o considerar um mau escritor, como serão insuficientes as críticas feitas por João Pedro George, por exemplo, que encontra no Equador a expressão acabada de um pensamento machista e reacionário, em que mesmo as personagens discursivamente liberais ou tolerantes são estruturalmente reacionárias.

É verdade que esta pode ser uma crítica mais consequente. O que está em causa não é o facto de haver personagens progressistas ou reacionárias, mas o facto de serem artificialmente uma coisa ou outra. É na contradição entre aquilo que declaram ou fazem e o modo subentendido como olham para o mundo que podemos encontrar a inépcia do escritor. Note-se que não haveria, deste ponto de vista, problema nenhum em que tivéssemos personagens machistas ou reacionárias ou o que quer que fosse no livro: o único problema está na falta de controlo sobre as suas próprias personagens, que levaria o escritor a estar focado apenas num plano (o plano mais óbvio, do discurso ou das ações principais), de tal modo que tornaria as suas personagens inconsistentes. É esta mesma ideia que pode levar a que consideremos as personagens unidimensionais ou plásticas.