Vencedor do Prémio Pessoa em 2006 por ser considerado “uma das figuras mais representativas de uma nova área de conhecimento aplicado, incluindo as tecnologias da informação e realidade virtual”, António Câmara chegou a ser descrito como um visionário. A Ydreams, empresa que cofundou e que pretendia criar um produto capaz de fazer esquecer o iPhone, era, para muitos, sinónimo de inovação.

Com um jogo de futebol e fantasia para telemóveis associado a Ronaldo, o Cristiano Ronaldo Underworld Football, e um crescente foco em realidade aumentada, que lhe abriu portas para mercados como o brasileiro, a startup chegou a contar com clientes como Adidas, Vodafone, Coca-Cola e Santander e a ser considerada a empresa mais inovadora de Portugal. Anos mais tarde, a crise, negócios falhados à última hora e a falência do BES, que era o seu principal investidor, colocaram o futuro em risco.

