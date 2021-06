No Largo da Graça, o cenário compõe-se de outra forma. As esplanadas do Quisoque Nutrilovers, do Churrasco da Graça e d’O Satélite estão à pinha. É sobretudo juventude que procura uma noite especial na medida do possível e ainda dentro do horário permitido. Às 21h30, Nivaldo não quer sentar mais ninguém, diz que já não tem mesas e capacidade para servir. A noite foi boa para o dono do restaurante O Satélite, foi das mais agitadas e com uma afluência espontânea, uma vez que não fez reservas. No entanto, não esconde que economicamente uma noite assim não chega — as perdas, diz, são de cerca de 70% em relação a anos antes da pandemia.

Mais a baixo, n’A Voz do Operário, o famoso Arraial do Beco transformou-se este ano num Retiro, que é como quem diz, “numa espécie de restaurante”, refere Vitor Agostinho, diretor-geral d’A Voz. Este ano não foi possível fazer nem sequer o arraial no recreio da escola e, por isso, foi preciso arranjar soluções para “marcar a efeméride e não deixar passar, celebrando-a não com a alegria normal, mas com uma alegria controlada”, diz.

O Retiro do Beco funcionou com marcação prévia e um menu de festas populares, com lotação de 170 pessoas no espaço. Do ponto de vista de receita, Vítor admite não chegar sequer perto aos valores que são feitos em anos anteriores de Santos Populares, mas que o fundamental é que “as pessoas não esqueçam o Santo António e que tenham uma amostra, ainda que pequena e controlada, das celebrações”.

Numa das mesas, as amigas Carolina, Caren e Paula terminam a refeição e dizem que não podiam estar mais contentes por terem conseguido reserva. “Somos umas privilegiadas por estar aqui, não a celebrar mas a ter a sorte de participar nestas iniciativas que tentam trazer alguma normalidade, dentro do possível”, afirma Caren. Já Carolina, lamenta haver uma tristeza generalizada, com os comerciantes locais a “não conseguirem trazer a vida tão característica deste momento”. “Faltou da Câmara um pouco mais de apoio para viabilizar estas iniciativas, sobretudo para ajudar os comerciantes”, diz.