Debate em versão de bolso. PS solto para malhar em alguma esquerda, direita centrada em Costa e o passa-culpas

Segundo e último dia do debate do Orçamento — e primeiro dia da fase que se segue, de crise política. Os 108 deputados do PS foram insuficientes para salvar a proposta. E se o primeiro dia já tinha ficado marcado pela definição de argumentos para as eleições antecipadas que o Presidente da República já antecipou, o segundo apenas trouxe críticas mais densas e algum PS mais solto para a prática de algo que esteve na gaveta nos últimos seis anos: malhar na direita (a expressão tem origem no ministro Augusto Santos Silva, que a aplicava à direita quando era Governo em 2009).

No final de todas as contas que foram sendo feitas nos últimos dias, ficaram apenas 108 votos a favor (de todos os deputados do PS) do Orçamento do Governo, 117 votos contra (de PSD, PCP, BE, PEV, IL e Chega) e cinco abstenções (do PAN e das duas deputadas não-inscritas). Não chegou para salvar o Orçamento e Costa saiu a prometer, com o friso dos ministros atrás de si, que vai continuar a governar aguardando a decisão do Presidente da República de avançar para eleições. Mas aqui fica o resumo do que foi sendo dito no dia do fim da maioria de esquerda.

PS canalizou frustração para um dos parceiros (e poupou o PCP)

Na sua derradeira intervenção, que esteve a rabiscar enquanto os partidos faziam as intervenções finais no debate, António Costa poupou o PCP de críticas diretas. O alvo preferencial do PS quando o tema é a culpabilização continua ser o Bloco, ainda que o PCP tenha sido a novidade deste ano, com o seu voto contra o Orçamento do Estado (até agora só tinha votado contra um Suplementar no meio da pandemia).

Ainda assim, na intervenção que fez no final do debate e mesmo à beira do já antecipado chumbo, o primeiro-ministro só falou diretamente do Bloco, chegando mesmo a dizer que “nenhum partido foi mais longe do que o BE nesta ideia de discutir no Orçamento o que não é matéria de Orçamento”. E apontou às famosas nove propostas do Bloco para concluir “que oito nada têm a ver com Orçamento”.