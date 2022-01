Debates com prolongamento no Twitter: vídeos adulterados, memes, notícias antigas e até a estratégia dos “gatos fofinhos”

Durante estas semanas de debates televisivos, o comentário tem-se feito em tempo real nas redes sociais, em particular no Twitter, mas continua também para lá do tempo do debate, com os partidos a aproveitarem o espaço ilimitado para clarificarem posições que deixaram dúbias durante os frente-a-frente ou para os principais protagonistas fazerem o tal spin das propostas apresentadas e dos ataques dos adversários. Os diretores de informação da TVI e da SIC já admitiram no Contra Corrente da Rádio Observador que os debates têm registado “audiências muito boas”, com Ricardo Costa a referir até que “os frente-a-frente das 18h têm tido números muito interessantes” e no Twitter, quase sempre, estes debates têm também entrado nos assuntos mais falados – “trending topics”.

Durante os 25 minutos dos debates, figuras mais ou menos mediáticas dos partidos procuram ir reagindo não só aos ataques do candidato que apoiam mas também aos dos adversários, criando dinâmicas positivas e negativas, aproveitando o número de seguidores que amealharam ao longo dos anos nas redes sociais. Ainda assim, Rui Lourenço, fundador da Popular Jump, uma empresa que faz a gestão de redes sociais de várias figuras públicas portuguesas explica ao Observador que “o duelo faz-se entre quem tem o voto decidido” e que a entrada de “pequenos partidos está a fazer carreira, com uma forma mais livre e solta de utilizar as redes sociais”.

E é nesses partidos mais recentes que este “combate” nas redes sociais é particularmente notório, mas vai também já existindo em partidos como o PCP, embora em menor escala e com uma postura mais institucional. Na Iniciativa Liberal um dos membros mais ativos a acompanhar os debates de João Cotrim Figueiredo é o assessor do partido, Bernardo Blanco – que tem perto de 9500 seguidores no Twitter –-, e que para além de ir comentando o debate ao vivo, dinamizando até a hashtag #Kotrim – numa referência ao desejado desempenho do líder do Iniciativa Liberal, vai disponibilizando à posteriori pequenos vídeos do debate ou fact-checks (a favor do partido) que deem força às posições do partido ou que sirvam para atacar os oponentes de João Cotrim Figueiredo.

???? Rtp3 agora IL vs CDS KOtrim vs Chicão #DebateLegislativas #Kotrim — Bernardo Blanco ???? (@BernardoMBlanco) January 5, 2022

Mas não é só o partido Iniciativa Liberal – conhecido por ter um importante “braço armado” nas redes sociais — que vai utilizando esta estratégia. Também o Partido Socialista tem no Twitter um conjunto de deputados, militantes mais mediáticos e assessores que vão utilizando esta rede para amplificar a mensagem. O assessor do grupo parlamentar Nuno Saraiva – com pouco mais de 3 mil seguidores –, é um dos exemplos e partilha não só dados que interessam ao Partido Socialista para validar a mensagem política, mas também vai procurando publicar noticias que mostrem as contradições dos adversários de António Costa ou vídeos que mostrem essas mudanças de posição.

No frente-a-frente com Francisco Rodrigues dos Santos, Nuno Saraiva partilhou um print de uma notícia do Observador para chamar a atenção sobre um assunto relacionado com o desempenho do Serviço Nacional de Saúde que mostrassem que a posição do presidente do CDS estava errada.

Alguém devia recomendar ao líder do CDS que deve prestar mais atenção à bíblia da direita para não dizer asneiras sobre a saúde. A realidade, por mais que lhe desagrade, desmente-o na tese de que é urgente entregar a saúde aos privados. Viva o SNS! #JuntosSeguimosEConseguimos pic.twitter.com/Xt6qSQ5cHK — nuno saraiva (@nuno_a_saraiva) January 9, 2022

Mas para além dos debates entre António Costa e os adversários, Nuno Saraiva vai também acompanhando os frente-a-frentes de terceiros, como de Rui Rio e Catarina Martins onde partilhou a publicação do deputado Hugo Pires com a frase de Rui Rio: “Sou católico mas não sou crente”. Ou ainda reagindo à mesma explicação sobre a prisão perpétua para dizer que “fazem-lhe o frete [a Rui Rio] para ele deturpar o que disse no debate com o facho e Rui Rio transforma-se em intérprete das opiniões do Chega e normaliza as posições da extrema-direita”.

Também o Bloco de Esquerda – que desde os primórdios do partido foi inovando na comunicação digital, por exemplo com a criação do projeto esquerda.net –, conta com a participação de muitos dos seus deputados para irem fazendo o combate político nas redes sociais. Ainda esta segunda-feira, no debate entre Catarina Martins e Inês Sousa Real, vários deputados do partido iam publicando criticas e acusações ao PAN com poucos minutos de diferença. O líder parlamentar Pedro Filipe Soares, Joana Mortágua, Luís Monteiro, Moisés Ferreira e ainda o eurodeputado José Gusmão têm sido alguns dos mais ativos a secundar as posições de Catarina Martins nas redes sociais.

Para além dos debates da própria líder, Pedro Filipe Soares guardou também tempo para seguir outros frente-a-frente que lhe despertaram interesse. No dia 6 de janeiro – dia particularmente ativo –, o líder parlamentar do Bloco seguiu não só o debate entre Catarina Martins e João Cotrim Figueiredo, mas também entre António Costa e André Ventura, onde ia relatando a postura de André Ventura: “Ui, que sensível que ele está hoje!” e as conclusões como “André Ventura perdeu TODOS os debates com a esquerda”, mostrando que a “geringonça” ainda vai estando viva no que toca ao combate ao partido de André Ventura.

Também o PCP apostou nas redes sociais ao longo da última legislatura e entre algumas das figuras mais mediáticas a utilização desses espaços vai sendo também intensificada. Nos últimos meses, o antigo eurodeputado João Ferreira tem sido um dos pontas de lança no ataque à postura do Partido Socialista. Aproveitando os mais de 13 mil seguidores, João Ferreira partilha imagens e vídeos publicados pelo PCP, mas vai também comentando as últimas incidências e os debates. Um dia depois do frente-a-frente entre Jerónimo de Sousa e António Costa, o vereador da Câmara de Lisboa disse que o líder do PS “faltou à verdade aos pensionistas e devia corrigir o erro (admitindo que não foi intencional) o mais rapidamente possível. Os aumentos extraordinários das pensões podem ser feitos com orçamento em duodécimos”, disse João Ferreira, que partilhou ainda – por causa desse debate –, um tweet de Ana Gomes sobre quem quis provocar uma crise política.

A resposta q @antoniocostapm acaba de colocar a Pedro Mourinho no debate com Jerónimo: alguém acha q um PM, no meio desta crise pandémica, quis provocar eleições? A resposta é: acha. Por ex, eu acho. E sei q ñ sou só eu…. — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) January 4, 2022

Quando os debates se prolongam no Twitter e a técnica dos “gatos fofinhos” aplicada à eleições

A duração dos debates também tem merecido criticas de um conjunto de comentadores e os líderes partidários ou figuras relevantes dos partidos aproveitam o palco das redes sociais para prolongarem as explicações das principais bandeiras eleitorais ou dos momentos que consideram mais bem conseguidos nos debates.

Rui Tavares conseguiu um dos tweets com mais partilhas desta série de debates ao partilhar a fotografia do gráfico comparativo da dívida de Luís Filipe Vieira ao Novo Banco e dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção que quis mostrar no debate com André Ventura, mas que não conseguiu “desembrulhar” na totalidade. No Twitter, o cabeça de lista do Livre por Lisboa partilhou a folha na totalidade, mostrando o tamanho total da folha. Pormenor: na fotografia aparece o gato de Rui Tavares ‘intrigado’ com o gráfico. Resultado: mais de 10 mil gostos e de duas mil partilhas.

Mas as fotografias de líderes políticos com gatos não se ficam por Rui Tavares. O presidente do PSD, Rui Rio – conhecido pela utilização irónica, por vezes non sense do Twitter –, partilhou uma fotografia do gato Zé Albino a espreitar para a televisão onde Rui Rio discursava na apresentação do programa eleitoral do PSD e com um comentário sobre as saudades que o felino sentia do dono “que não via há cinco dias em carne e osso”. Resultado: mais de 4200 gostos.

O Zé Albino está a verificar se eu estou ali atrás da televisão.

Um “raciocínio” ditado pelas saudades de quem já não me via há 5 dias em carne e osso. ???? pic.twitter.com/5Q83WpN3Qj — Rui Rio (@RuiRioPSD) January 8, 2022

Mas o líder da Iniciativa Liberal não deixou o gato Zé Albino, de Rui Rio, ficar sozinho e no dia do frente-a-frente com o PSD, João Cotrim Figueiredo respondeu à partilha do líder social-democrata ao dizer que “se baixarmos já o IRS às famílias, se privatizarmos a TAP e se reformarmos o SNS então cães e gatos até podem entender-se”. A acompanhar a publicação? Uma fotografia de João Cotrim Figueiredo com o cão ao colo. Resultado: mais de 2500 gostos na publicação.

Se baixarmos já o IRS às famílias, se privatizarmos a TAP e se reformarmos o SNS então cães e gatos até podem entender-se. https://t.co/0kdVL1PaYJ pic.twitter.com/fuFTReFlb8 — João Cotrim Figueiredo (@jcf_liberal) January 10, 2022

Mas para além dos líderes partidários, outras figuras ligadas aos partidos políticos procuram prolongar os debates para lá dos 25 minutos. Para lá da tradicional partilha de imagens ou vídeos – e aqui António Costa tem particular cuidado porque reserva os momentos de campanha para uma conta pessoal que não a de primeiro-ministro – dos momentos que os líderes e os partidos consideram melhores (ou com mais potencial de se tornarem virais), há quem se dedique à análise de dados ou de cenários que foram apresentados durante as discussões.

O líder da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, tem sido um desses exemplos e no frente-a-frente entre António Costa e Francisco Rodrigues dos Santos procurou desconstruir a proposta do CDS no que toca ao IRS. A acompanhar as contas feitas pelo atual deputado estava uma imagem animada do líder do CDS numa intervenção interrompida por um tremor de terra. A ministra Mariana Vieira da Silva foi uma das que partilhou a publicação.

A proposta do CDS de baixar escalões não é igual para todos. Pelo contrário:

Família com 2 filhos e um salário mensal de 1.000€ cada – poupa 487€/ano cada (3,5% do rendimento)

Família com 2 filhos e um salário mensal de 5.000€ cada – poupa 4.083€/ano cada (5,8% do rendimento) pic.twitter.com/c2Hbkq8VAb — Miguel Costa Matos (@MigCMatos) January 9, 2022

Quando o Twitter também pode ser palco de debates

As redes sociais são tidas na grande maioria das vezes como locais tóxicos devido à facilidade com que se trocam acusações e insultos. Ainda assim, por vezes é possível encontrar debates que se fazem com um tom de respeito, embora antagónicos. Recentemente o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares e o fundador e candidato da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto trocarem opiniões sobre a flat tax.

Carlos Guimarães Pinto disse que estava “disposto a construir pontes com quem está contra a flat tax por causa dos ‘milionários” e logo Pedro Filipe Soares respondeu com uma provocação a dizer que “errar não é um problema, insistir no erro é que é”, sugerindo uma mudança de posição dos liberais. A troca de tweets foi-se fazendo entre um e outro à volta dos programas fiscais de cada partido, embora sem nenhum consenso – embora também não fosse de esperar.

Vá lá, como ainda não há programa eleitoral da IL, podem sempre rever a coisa.

Errar não é um problema, insistir no erro é que é.

Ainda bem que houve debate com a Catarina Martins, sempre servirá para reverem os dogmas — Pedro Filipe Soares (@PedroFgSoares) January 7, 2022

Num tom de maior picardia, o ainda deputado do PSD, Duarte Marques vai metendo uma “colherada” aqui e acolá. Na sequência do debate entre António Costa e o líder do CDS, Nuno Saraiva – que trabalha para o grupo parlamentar do PS –, partilhou uma imagem feito pelo partido com a frase “sempre que a direita falou em choque fiscal, a primeira coisa que fez foi aumentar impostos”, um dos ataques finais de Costa a Rodrigues dos Santos, mas logo Duarte Marques respondeu a dizer que se o PS tivesse “mantido o acordo feito, o IRC tinha continuado a descer após 2015”. A argumentação continuou e recuou até à liderança de António José Seguro – que firmou esse acordo fiscal com o governo PSD/CDS da altura.

Lolol essa é boa, grande tanga. Rasgaram o acordo assim que tomaram posse. Esse acordo foi feito com um lider do PS de palavra chamado António Jose Seguro. — Duarte Marques (@DuarteMarques) January 9, 2022

Estas discussões vão-se fazendo entre figuras que têm ligação direta aos partidos mas também entre comentadores mais afastados, que vão trocando mensagens com os responsáveis políticos, aproveitando a relação direta que as redes sociais proporcionam. Uma das críticas que Rui Lourenço, o fundador da Popular Jump deixa aos lideres partidários é que “as redes sociais são um caminho de dois sentidos, que exigem interação”, o que não acontece em particular com líderes partidários, o que leva a “uma desconfiança das pessoas porque os protagonistas não se dão à conversa”.

Os observadores externos dos debates

Para além das bolhas partidárias existem outras figuras com palco regular na comunicação social que vão acompanhando o dia-a-dia de debates no Twitter. O economista e comentador da Rádio Observador, Luis Aguiar-Conraria tem-no feito com alguma regularidade. Recentemente, com a mudança de estilo de Francisco Rodrigues dos Santos nos debates, elogiou o presidente do CDS ao dizer que “desde que acalmou, mostra que é muito melhor do que os seus primeiros inacreditáveis debates sugeriam”.

Francisco Rodrigues dos Santos, desde que se acalmou, mostra que é muito melhor do que os seus dois primeiros inacreditáveis debates sugeriam. — Luís Aguiar-Conraria (@LConraria) January 9, 2022

Com mais de 14 mil seguidores, Luís Aguiar-Conraria vai deixando opiniões sobre o estilo mas também sobre os assuntos que lhe estão mais próximos: os económicos, tendo dito, por exemplo, que na discussão sobre o salário mínimo o país “ainda está habituado a pensar num regime em que quase não há inflação”, não se coibindo de nalguns assuntos chamar ao debate figuras partidárias para que respondam às questões que o economista deixa.

Com um passado diferente, o ex-militante socialista – e antigo Ministro do Trabalho e da Solidariedade –, Paulo Pedroso, tem comentado a grande maioria dos frente-a-frente, mesmo quando juntam partidos mais distantes. No debate entre António Costa e Francisco Rodrigues dos Santos dizia o ex-militante do PS que “Rui Rio mostra bem que o CDS está à sua direita e sobrevoa o debate sem estratégia, diletante”. Com mais de 15 mil seguidores, Paulo Pedroso tem partilhado um comentário geral sobre praticamente todos os debates

PSD-CDS: @RuiRioPSD mostra bem que o @_CDSPP está à sua direita e sobrevoa o debate sem estratégia, diletante. Mas propõe reforma fiscal. @francisco__rs tenta explicar que a melhor forma de garantir um governo do @ppdpsd é votar no CDS e mostra-se liberal na educacao e na saúde. — Paulo Pedroso (@paulopedroso) January 7, 2022

Com outro grau de proximidade aos partidos sobre os quais fazem comentários, a deputada não inscrita Cristina Rodrigues também não resistiu a comentar o debate entre Inês Sousa Real e António Costa, ao dizer que “se alguém tinha dúvidas de que o PAN é o PEV do PS hoje dissiparam-se”. A publicação teve perto de 700 gostos.

Se alguém tinha dúvidas que o Pan é o Pev do Ps hoje dissiparam-se. — Cristina Rodrigues (@CristinaRodDep) January 8, 2022

Já Francisco Mendes da Silva, antigo deputado do CDS que reúne mais de 15 mil seguidores – e que protagoniza também um espaço de comentário na SIC Noticias –, já deixou elogios a Rui Tavares, que “mostrou à esquerda como se deve debater com ventura. Uma lição, desde logo, para Catarina Martins”, mas também já foi criticando o posicionamento do CDS que “não se distingue do PSD”. Francisco Mendes da Silva deixou o CDS em rutura com a direção liderada por Francisco Rodrigues dos Santos.

No dia em que apresentou por fim o seu programa – que é um programa evidentemente de centro-direita -, Rio disse o óbvio: só ele pode tirar Costa do poder e, na maioria dos temas essenciais para a maioria dos portugueses, o CDS não se distingue do PSD. — Francisco Mendes da Silva (@fmendesdasilva) January 7, 2022

O humor, as contas sem cara e os “bots”

Noutro plano, o Twitter é também um manancial de páginas humorísticas, de contas sem cara associada e dos famosos “bots”, páginas criadas em grande número associadas a um partido para que possa controlar a dinâmica das opiniões. Ainda recentemente, Nuno Saraiva acusou a Iniciativa Liberal de “ter mais botes [sic] e perfis falsos do que militantes”, o que naturalmente gerou uma reação por parte das páginas associadas aos liberais.

A @LiberalPT tem mais botes e perfis falsos do que militantes. — nuno saraiva (@nuno_a_saraiva) January 10, 2022

A revista Visão chegou a calcular em mais de 20 mil os perfis falsos associados ao Chega, numa série de reportagens sobre o crescimento do partido, o que na altura levou até à demissão do dirigente responsável pela presença digital do Chega. Para além de perfis falsos existem também várias páginas criadas por militantes anónimos ou grupos de militantes e que procuram um peso mais institucional sem terem ligação direta às cúpulas dos partidos. Este tipo de páginas e de pessoas que se foram tornando influenciadores digitais, em particular no Twitter, “são importantes para criar dinâmica e sobretudo para viralizar conteúdos que passam até para outras redes sociais, aponta Rui Lourenço, o especialista contactado pelo Observador, que assegura que o Twitter não tem “capacidade para chegar às massas”, como outras plataformas.