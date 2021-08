Além dos dois estudos apontados por Graça na conferência de imprensa, a DGS aponta outros dois relatórios como os que mais se destacam “como fundamento da análise mais recente”. Um deles, publicado a 5 de agosto, cerca de uma semana após a decisão da DGS, recupera os dados dos ensaios clínicos e as informações recolhidas durante a distribuição mundial da vacina colocados no Sistema de Notificação de Eventos Adversos de Vacinas (VAERS), um programa dos Estados Unidos para a segurança de vacinas.

As principais conclusões desse estudo foram:

A eficácia de todas as vacinas excede os 70%, mas aquelas que são baseadas em mRNA (as da Pfizer e da Moderna) são as que têm maior sucesso, chegando aos 94,29%.

Os afro-americanos e pessoas negras, os mais jovens e as pessoas do sexo masculino são aquelas em que a eficácia da vacina parece ser maior.

O espectro de reações adversas é extremamente alargado, mas as mais comuns são dores, cansaço e dores de cabeça. Na maior parte dos casos, são toleráveis e têm baixo grau de severidade.

Foram identificados 21 a 75 eventos tromboembólicos por milhão de doses administradas. A prevalência de miocardites e pericardites é ainda mais baixa: apenas foram relatados dois a três casos por milhão de doses.

O outro estudo apontado pelas autoridades de saúde endereça o risco de miocardite na sequência da infeção por Covid-19 em pessoas com menos de 20 anos e concluiu que ele é muito maior do que o risco de ter essa reação adversa por causa da vacina. Segundo os cientistas, a miocardite atingiu 450 em cada milhão de rapazes infetado com a Covid-19, um número que pode ser seis vezes maior que o risco de sofrer dessa mesma reação adversa por causa da vacinação contra a mesma doença.

Este relatório já tinha sido anunciado a 27 de julho, três dias antes da conferência de imprensa da DGS, mas é uma pré-publicação, ou seja, as conclusões a que chegou ainda não foram revistas pelos pares.

Quando é que a vacinação nos adolescentes vai começar?

A diretora-geral da saúde não apontou uma data específica para o início da vacinação dos adolescentes a partir dos 12 anos, remetendo as respostas para a task force para a vacinação contra a Covid-19, responsável por calendarizar esses processos logísticos. Ao Observador, fonte oficial do grupo confirmou que a task force já está a trabalhar num plano que inclui as novas diretivas das autoridades de saúde.

Na semana passada, fonte da task force disse ao Observador que o grupo estava preparado para iniciar a vacinação nos adolescentes a partir dos 12 anos assim que o processo se tornasse universal nessa faixa etária. Atualmente, os planos oficiais dizem apenas que as pessoas até aos 15 anos com comorbilidades seriam vacinadas nos dois últimos fins de semana de agosto.

Haverá duas semanas destinadas à modalidade Casa Aberta dos adolescente com 16 e 17 anos: a que vai de 16 a 20 de agosto e a seguinte, de 23 a 27 do mesmo mês. Quem, nesta faixa etária, não pode ser vacinado nos fins de semana destinados a ela, pode acorrer aos centros de vacinação (nos horários indicados no site do SNS) ao longo desses 10 dias para ser inoculado sem agendamento.

Ora, se a Direção-Geral da Saúde entendesse alargar até aos 12 anos a universalidade da vacinação contra a Covid-19, a equipa estaria pronta para receber também ao longo dessas duas semanas e nos últimos dois fins de semana de agosto os jovens a partir dessa idade e até aos 15 anos. Foi o que aconteceu e esse deverá ser o plano da task force para acolher a nova diretiva das autoridades de saúde.

Como a DGS já emitiu esta nova recomendação técnica, “a partir deste momento está aberto o caminho para a vacinação universal destes jovens e será depois a parte da logística que comunicará efetivamente como decorrerá”, disse a diretora-geral da saúde. Mas Graça Freitas pediu que não se tenha expetativas que a vacinação dos adolescentes comece já esta terça-feira, 10 de agosto: “Hoje foi tomada a decisão técnica e depois vem a decisão logística”.

Questionada sobre se essa “decisão logística” chegará a tempo de vacinar todos os jovens a partir dos 12 anos antes do início do próximo ano letivo, a diretora-geral da saúde afirmou que, mesmo que isso não aconteça “exatamente no início” das aulas, será “nos dias a seguir”. A diferença de uma semana “não terá impacto” na situação epidemiológica do país.

Quero vacinar os meus filhos adolescentes. O que devo fazer?

Por enquanto, tem de esperar. A task force da vacinação contra a Covid-19 está a desenvolver um plano para incluir os jovens a partir dos 12 anos e até aos 15 anos na campanha — plano esse que será apresentado nos próximos dias.