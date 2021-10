A par dessa requalificação, está também consagrada a compra de novos equipamentos. Exemplo: a atualização de equipamentos no Centro Hospitalar Lisboa Central — que reúne o Hospital Curry Cabral, o Hospital Dona Estefânia, o Hospital Santa Marta, o Hospital Santo António dos Capuchos, Hospital São José e a Maternidade Dr. Alfredo da Costa.

Encargos com PPP na Saúde caem 73%

O tema motivou discussões acesas entre o Governo — em particular, a ministra da Saúde — e uma parte da oposição. Agora, a versão do Orçamento entregue no Parlamento explicita a diminuição dos encargos com as parcerias público-privadas (PPP) no setor da Saúde: menos 181 milhões de euros transferidos do Estado, de 2021 para 2022.

Este ano, a previsão de encargos com estas parcerias chegava aos 247 milhões de euros. Mas o Governo deixou claro, logo nos primeiros momentos da pandemia, que essa passaria a ser uma opção “supletiva e temporária” e a avaliar “casuisticamente”. Essa posição assentava, em grande medida, naquilo que foram as linhas com que se coseu a Lei de Bases da Saúde, aprovada graças ao (difícil) acordo entre o PS e os partidos à sua esquerda no Parlamento, o Bloco de Esquerda e o PCP.

E o resultado dessa opção política traduz-se agora em números concretos no Orçamento do Estado: dos 247 milhões de 2021, o Estado deverá transferir apenas 66 milhões de euros em 2022 (uma redução de 73% de um ano para o outro). A contribuir para essa redução abrupta estão o fim já anunciado (e concretizado) de algumas parcerias público-privadas e o previsível término de outras. Veja-se, a título de exemplo, os casos das PPP de Vila Franca de Xira (que este ano chegou ao fim), do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures (que chega ao fim em janeiro de 2022) e, ainda, de Cascais (com um futuro incerto, mas correndo o risco de também ter um ponto final no próximo ano).

Mais respostas e mais próximas das pessoas

É um projeto que vem de trás mas que o Governo espera concluir em 2022: a descentralização, para os municípios, de responsabilidades na área dos cuidados de saúde primários.

Esse processo traduz-se, por exemplo, no “alargamento das respostas em saúde oral”, mas também no reforço da capacidade de resposta das unidades de saúde primária aos casos de “doença aguda” — com o objetivo último de reduzir a carga que recai sobre os serviços de urgência dos hospitais. A proposta de Orçamento fala também da “consolidação de rastreios de saúde visual” e do “reforço da intervenção no pé diabético”.

Mas os exemplos continuam. Nessa missão de reforçar a capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários, o Governo aponta ao Plano de Resolução e Resiliência como a fonte promotora (em termos financeiros) do “alargamento dos rastreios do cancro do colo do útero e colo retal nos centros de saúde do SNS, bem como o alargamento do rastreio da retinopatia diabética”.

Criação de 10 Centros de Responsabilidade de Saúde Mental

No que toca à saúde mental, a proposta de Orçamento do Estado propõe a criaçao de 10 novos Centros de Responsabilidade — unidades que, segundo o documento, estarão integradas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

Esta medida enquadra-se dentro do que fora definido no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), onde a fatia destinada à reforma da saúde mental totaliza 88 milhões de euros.

Contratação de médicos reformados vai continuar

O documento que enquadra as contas do Estado para 2022 deixa ainda claro que são para continuar as medidas que promovem a contratação de médicos reformados.

Os profissionais nesta condição e que “exerçam funções em serviços da administração central, regional e local, empresas públicas ou quaisquer outras pessoas coletivas públicas” vêem garantido o direito a manter “a respetiva pensão de aposentação, acrescida de 75 % da remuneração correspondente à categoria e, consoante o caso, escalão ou posição remuneratória detida à data da aposentação”.

Fica também consagrada a manutenção do do respetivo regime de trabalho, “sendo os pedidos de acumulação de rendimentos apresentados a partir da entrada em vigor da presente lei autorizados nos termos do decreto-lei de execução orçamental”.