A primeira pergunta é: “Como é que se perde um F35?” A segunda pergunta é: “Perde-se um F35 ou ele é pirateado?” Quando a força aérea norte-americana pediu ajuda para encontrar uma das aeronaves mais avançadas ao serviço dos Estados Unidos, o pedido parecia inusitado. Se a maior potência militar do planeta não consegue encontrar uma das suas joias da coroa, será o comum dos mortais que vai ajudá-la? Apesar do apelo, a ajuda dos civis não foi necessária e os primeiros destroços do caça F-35B Lightning II foram descobertos numa zona rural do estado da Carolina do Sul.

A explicação oficial foi curta: tratou-se de “um contratempo”, um guarda-chuva que serve para abrigar todo o tipo de explicações.

“O acidente está atualmente sob investigação e não podemos fornecer detalhes adicionais para preservar a integridade do processo”, limitou-se a dizer o Corpo de Fuzileiros Navais, a quem pertencia a aeronave, num comunicado de imprensa divulgado no dia seguinte ao do desaparecimento do caça furtivo.

