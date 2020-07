Ainda num outro país, na década de 60, o professor Paulo Quintela trazia os seus alunos do TEUC (Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra) ao Castelo de Montemor-o-Velho para interpretar os autos de Gil Vicente. Vêm daí — e também de origens ainda mais antigas — as raízes daquilo que hoje conhecemos como Citemor e que terá a sua 42ª edição entre os próximos dias 24 de Julho e 8 de Agosto entre Montemor-o-Velho, Coimbra e Figueira da Foz.

Mais tarde, logo após a Revolução dos Cravos, a CITEC (Centro de Iniciação ao Teatro Esther de Carvalho) formaliza a então Semana de Teatro do Castelo de Montemor-o-Velho que viria a mudar para o nome atual em 1982. O primeiro festival liderado pela equipa de Armando Valente — que hoje divide a direção do Citemor com Vasco Neves — acontece dez anos volvidos. Eram jovens entre o final do ensino secundário e o início da Universidade e acérrimos espectadores do evento. Também por esse carinho, por sentirem que, de alguma maneira, este lhes pertencia, decidiram agarrar o projeto: “Isto mudou o curso das nossas vidas de uma forma que não podíamos supor. Quando arrancamos com a reestruturação, nessa primeira edição de 1992, era um projeto muito ambicioso. Achávamos que havia, na época, um potencial elevado, mas já não nos revíamos na programação que vinha a ser feita. Era uma programação muito pós-25 de Abril, era muito a Art’Imagem (do Porto), a ACERT (de Tondela) ou até A Barraca, criações pouco contemporâneas, digamos assim. E nós logo em 1992 abrimos o festival à dança, por exemplo. Queríamos fazer à nossa maneira”, conta Armando Valente.

Logo aí o jogou mudou. A atenção merecida pelos públicos — sobretudo por uma forte comunidade artística que se estabeleceu como espectador regular do festival —, o destaque dado pela Comunicação Social, tudo isso aconteceu logo em 1992. A programação ganhou irreverência, a dança ganhou aqui um lugar que jamais viria a perder, e apareceram também as produções próprias, as co-produções e as longas residências artísticas de criação que são ainda hoje uma marca do festival. Gradualmente, a coisa foi crescendo e foi-se cimentando, com uma rede de apoio de consultores — até porque a idade e ingenuidade não os permitia saber como fazer tudo.

Num tempo pré-internet chegaram a comprar um telefax, que foi um investimento enorme e acertado, garante Armando. “Acumulámos défice nas primeiras edições, o que não foi muito fácil de gerir. Mas também como forma de remediar isso fomos estabelecendo toda uma série de parcerias e acentuando mais recursos para a criação, para a co-produção e para projetos que normalmente começavam com uma residência de criação. Às vezes estreavam aqui, mas outras nem por isso, tinham estreias noutros sítios, esse glamour da estreia nunca nos deslumbrou. Sentimo-nos sempre mais úteis e confortáveis a fazer um trabalho mais invisível que acontece muitas vezes sem um ato público. Entender Montemor como um lugar dedicado à criação foi sempre o nosso intuito”.