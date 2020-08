Na prática do crime de corrupção activa, previsto no artigo 374.º-B do Código Penal, o agente pode ser dispensado de pena se tiver denunciado o crime no prazo máximo de trinta dias após a prática do acto e sempre antes da instauração do procedimento criminal. Além disso, a pena pode ser especialmente atenuada se o agente, até ao encerramento da audiência de julgamento em primeira instância, auxiliar concretamente na obtenção ou produção das provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis, o que constitui, na prática, um convite ao praticante de um crime à colaboração com a justiça, obtendo com isso um tratamento menos desfavorável – o que até pode ser entendido como uma real negociação da pena.

Também na legislação de combate ao tráfico de estupefacientes se prevê atenuação ou dispensa de penas se as mesmas condições se verificarem: se o agente auxiliar concretamente as autoridades na recolha de provas decisivas para a identificação ou captura de outros responsáveis.

Portanto, como se demonstra, o direito premial não é novidade em Portugal. Mas a questão é mais complexa quando está em causa a corrupção. Por exemplo, será suficiente oferecer ao praticante de crime de corrupção activa a denúncia no prazo de trinta dias após a prática do acto, antes da instauração do procedimento criminal? À partida, parece improvável que o seja: a corrupção é um crime com uma vítima não concretamente identificável, alimenta-se dos pactos de silêncio celebrados entre todos os praticantes do crime, e é um fenómeno transnacional e cada vez mais suportado por complicados mecanismos informáticos, financeiros e legais. Noutro exemplo, será suficiente que a lei portuguesa preveja algum tipo de prémio pela colaboração apenas para quem colaborou inicialmente com o acto corruptivo e exclua terceiros? Concretamente, porque não pode um terceiro que, tendo praticado um crime diverso para obtenção de prova documental da prática de um crime de corrupção, ser também premiado, através da atenuação especial da sua pena, pela colaboração com as autoridades (caso de Rui Pinto)? Porque se espera que o praticante do crime de corrupção se arrependa nos trinta dias após a prática do acto e antes da instauração do procedimento criminal se é mais provável que esse arrependimento se venha a revelar numa fase posterior e, com maior probabilidade ainda, quando já tem contra si aberto um procedimento criminal?

Ou seja, embora a delação premiada já exista no quadro jurídico português, actualmente a sua aplicação aos casos de corrupção depende de pressupostos que a inviabilizam e a torna improvável e pouco útil.

Há mesmo uma questão constitucional?

A figura da colaboração ou da delação premiada tem levantado várias dúvidas no debate público. A mais importante de todas é a que se relaciona com o nosso texto constitucional. Que princípios podem, afinal, estar em causa? Vejamos ponto a ponto.

O princípio da legalidade. O princípio é incontestável num Estado de Direito e visa garantir que os cidadãos se podem defender de forma justa e eficaz, e que a acção processual deve estar vinculada à lei. É por isso que a colaboração do arguido com as autoridades deve ser acompanhada de investigação séria e legal, independentemente do prémio que o arguido venha a ter pela colaboração (a suspensão provisória do processo, o arquivamento em caso de dispensa de pena, a atenuação especial da pena, a suspensão da pena, etc.). E é por isso que a decisão última sobre o prémio a conferir ao arguido pela sua colaboração é uma decisão judicial, proferida por um juiz. Ou seja, a colaboração não se pode equivaler à celebração de acordos entre a entidade acusadora, o Ministério Público, e o arguido. Se estas condições se verificarem, não há conflito com o princípio da legalidade.

O princípio da igualdade. Tem sido adiantado que o princípio da igualdade, pilar fundamental do Estado de Direito, pode estar em causa quando se atribui um benefício ao arguido denunciante ou colaborar, em detrimento dos outros arguidos. Não creio que seja um receio justificado. É verdade que o princípio da igualdade proíbe o tratamento distinto de situações iguais, mas também proíbe o tratamento igual para situações desiguais. O arguido que colabora com a justiça não está em situação igual, no processo penal, à do arguido que não colabora – tal como o arguido que confessa não é igual ao arguido que não confessa; o arguido que se arrepende não é igual ao arguido que não mostra arrependimento. O importante a garantir é que o tribunal possa avaliar os benefícios conferidos ao processo pela colaboração de um arguido, de forma a que a lei garanta a igualdade, que deverá ser avaliada em função dos factos, das circunstâncias e das condições de cada caso concreto.