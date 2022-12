Um telemóvel, computador ou tablet conectado à internet e uma conta. É o necessário para que um militar da Ucrânia possa ter acesso a uma “visão abrangente do campo de batalha” com dados pormenorizados sobre o armamento e o posicionamento do adversário. Tudo isto é possível graças ao trabalho da organização não governamental Aerorozvidka, que desenvolveu o sistema de comando e controlo designado como Delta. “Permite ver todos os dados do inimigo num ecrã”, revela fonte da ONG ao Observador.

Radares, mensagens de rádio intercetadas, imagens de satélite, vídeos no terreno, sensores e até informações concedidas pelos Estados-membros da NATO. Para compilar este manancial de informação, o Delta utiliza numerosas fontes. Seguidamente, o sistema faz uma interpretação dos dados e transfere-os para um mapa com uma sinalética intuitiva e fácil de entender.

Idealizado em 2014, numa altura em que se desenvolvia um conflito centrado no leste da Ucrânia, o Delta teve de se expandir para cobrir a totalidade do território ucraniano após a invasão pelas tropas de Vladimir Putin. Mas foi apenas a 22 de fevereiro — dois dias antes de a guerra começar — que o sistema ficou completamente operacional. “O universo estava a dizer-nos alguma coisa”, reconheceu ao portal DOU, em maio, Artem Martynenko, um dos responsáveis por desenvolver o programa.

