Demasiado Meta? O que é este futuro que Zuckerberg quer e como escapar

Esta empresa, criada por Palmer Luckey, foi a precursora de um mercado que Zuckerberg acredita que será a base de tudo. Os óculos de realidade virtual da Oculus continuam a ser os mais competitivos contra a principal concorrência — os Vive, da HTC e da Valve — e mostram que é possível entrar no mundo digital.

“Quando estiver numa reunião no metaverso, vai sentir que está lá”, disse Zuckerberg na quinta-feira. A sustentar esta visão, o líder da maior rede social do mundo anunciou um mercado digital no qual os criadores de conteúdos vão poder criar e vender produtos com os quais só se pode interagir com aparelhos como óculos de realidade virtual ou aumentada, como aqueles que a empresa vende.

Ou que venderá: em março deste ano, a empresa revelou que tem protótipos para um futuro no qual as imagens dos computadores apareçam como hologramas à frente dos nossos olhos e, para as controlar, seja preciso apenas mexer a mão.

Contudo, este futuro em que se põe uns óculos de realidade virtual, ou realidade aumentada, e, de repente, deixam de ser precisos ecrãs, teclados ou até comandos para interagir com o digital ainda é apenas um futuro longíquo.

Zuckerberg, no entanto, quer ser mais uma vez pioneiro e associar desde já o Facebook ao ‘metaverso’ — um mundo em que podemos ser donos de objetos digitais e estar com quem quisermos, independentemente da distância, ainda não foi construído. Quando (ou se) for de facto uma realidade, o norte-americano quer dominá-lo: um local digital controlado pela Meta onde a conta de Facebook permite comprar objetos noutras plataformas que a empresa está a construir, como o Horizon Marketplace, ou até a ferramenta de teletrabalho Horizon Workrooms.

A página mais negra da Facebook?

O timing desta transformação do Facebook — que agora chama “Meta” à empresa-mãe que tem a rede social com o mesmo nome, o Instagram, o WhatsApp e as outras marcas — não poderia ser pior.

Como contaram ao Observador Sheera Frenkel e Cecilia Kang, duas jornalistas premiadas do The New York Times e autoras do livro “Ugly Truth: Inside Facebook Battle for Domination” (em português, algo como “Uma verdade feia: Por dentro da batalha do Facebook pela dominação”), a história da empresa é feita de falta de cuidado com consequências mortais.

“Quando estavam a fazer a investigação sobre a intervenção russa, se calhar, deviam ter prestado mais atenção à empresa de segurança que contrataram. Não tiveram cuidado com avisos sobre danos que estavam a ser feitos às pessoas, como no Myanmar [onde o Facebook esteve por detrás um genocídio]”, acusam as jornalistas.