Democrata Erika Uyterhoeven: "Não se tem apenas de lutar contra Trump. Temos de dar razões às pessoas para votarem em nós"

A economista que entrou na política em 2016 e defende o direito dos migrantes

Vou começar por lhe perguntar: nos Estados Unidos, quais são as suas funções políticas?

Sou uma representante do estado de Massachusetts. Represento uma cidade nos subúrbios de Boston, em Massachusetts. Estou no segundo mandato. Fui eleita durante a pandemia de Covid-19.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Como está está ligada a Portugal?

Primeiro, convém explica que sou meia japonesa. O meu pai é oriundo da Bélgica e dos Países Baixos. Mas as minhas raízes portuguesas vêm do lado japonês. Depois da Restauração Meiji [que restaurou ao poder do Imperador no Japão] e depois de o Japão se abrir em meados do século XIX, foi aí que o meu tetravô, português, foi para o Japão. Uma coisa interessante, já agora: ontem [no passado domingo] estive em Évora. Disseram-me que havia uma fundação japonesa e que havia uma conexão com Portugal. E isso lembrou-me da minha família.

De que forma entra na política? O que estudou na universidade? Tinha um trabalho antes de entrar na universidade?

A minha história é muito interessante. Era uma economista especialista na área das leis antitrust, que têm a ver com o estudo dos reguladores económicos e o seu envolvimento em monopólios e as falhas do mercado. Não tinha nada a ver com política ou algo do género. Envolvi-me na política apenas nas eleições presidenciais de 2016. Foi o ano em que Donald Trump foi eleito. Foi nesse ano. Trabalhei na campanha de Bernie Sanders para as primárias democratas. E, depois, voluntariei-me para a campanha da Hillary Clinton antes de ela perder para Donald Trump. Foi um grande momento nos Estados Unidos da América. Muitas pessoas tornaram-se politicamente ativas naquele ano. E tenho a certeza que foi produto e parte dessa onda de pessoas que pensavam que eram necessárias mudanças. Envolvi-me na luta dos direitos dos imigrantes, porque sou filha de imigrantes de ambos os lados e aí também penso na minha origem portuguesa. A minha família lidou com muito estigma.