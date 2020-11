Entre os pais a ansiedade cresce e o fim do teste negativo não ajuda

Em Cinfães, centenas de alunos já estiveram de quarentena, num universo de 600 estudantes que frequentam a EB 2,3 General Serpa Pinto. No agrupamento liderado por Manuel Pereira não há queixas de bullying ou de outros problemas similares e ao também presidente da ANDE, associação nacional de dirigentes escolares, não chegaram denúncias de outras escolas.

“Aqui são tantos os casos que não dá para assustar”, ironiza o dirigente. “Acaba por se encarar a situação com naturalidade e temos trabalhado muito as crianças para evitar esse tipo de situações.”

Mais perto do litoral, também no norte do país, em Vila Nova de Gaia, Filinto Lima já deu por si a pensar no problema da discriminação. No agrupamento Dr. Costa Matos já houve alunos a serem enviados para casa, chegaram a ir turmas inteiras, o que deixou alguns pais ansiosos. Atualmente há sete alunos em isolamento. “Uma mãe colocou-me essa questão, porque agora, com a mudança de regras, os miúdos já podem voltar para a escola sem teste negativo. O problema dela era que o filho, depois de ter estado em isolamento profilático e não tendo feito o teste, fosse ostracizado quando regressasse à escola”, conta o também presidente da ANDEP, associação de diretores de agrupamentos e escolas públicas. Apesar disso, e de revelar que também um colega diretor lhe colocou a mesma questão, diz que tudo está a correr bem.

“É uma preocupação dos adultos, mas não tenho tido problemas. Claro que haverá exceções, mas os nossos jovens têm revelado uma elevada consciência cívica no acolhimento desses alunos”, acrescenta o diretor.

A preocupação dos adultos é também sentida nos colégios Fomento (Planalto, Mira Rio, Cedros e Horizonte) ligados ao Opus Dei e situados em Lisboa e no Porto. “Nos quatro colégios já tivemos casos em várias idades diferentes, desde a primária à secundária, e não temos experiências negativas”, conta Margarida Garcia dos Santos, administradora das escolas. “O que vemos é que quando mandamos um email a avisar de algum caso, os pais reagem logo e pedem mais informação. Querem saber qual foi o último dia em que a criança esteve no colégio, se está sentada perto do filho… Querem mais detalhes. Como os pais deixaram de poder entrar no colégio, por causa da pandemia, ficam mais inseguros. Antes, entravam, viam, sabiam. Agora é diferente. Apesar disso, mesmo nos grupos de WhatsApp, mais informais, não temos registo de posições mais inquisitoriais.”