Depois da pandemia, um terço dos alunos portugueses tem sinais de sofrimento psicológico

Os valores dos alunos mais velhos referem-se àqueles que frequentam os 2.º e 3.º ciclo do básico e o ensino secundário, normalmente com mais de 12 anos. Os valores são altos: entre um terço e um quarto dos alunos refere sentir várias vezes por semana ou quase todos os dias tristeza (25,8%), irritação ou mau humor (31,8%) e nervosismo (37,4%). E se mais de metade refere que raramente (ou nunca) sente uma tristeza tão grande que parece que não aguenta (67,1%), um terço sente-se dessa forma pelo menos mensalmente (32,9%).

Para além dos 71,4% que se sentem calmos e tranquilos pelo menos metade do tempo, mais de metade dos alunos preocupa-se muitas vezes com as coisas (58,7%), cerca de dois em cada 10 alunos (20,5%) têm dificuldades em fazer amigos e quatro em cada 10 alunos (42,7%) ficam muito tensos quando estudam para um teste.

“Se dois em cada dez têm dificuldade em fazer amigos, quer dizer que oito em cada 10 não têm. Depende de como queremos olhar para isto”, insiste Margarida Gaspar de Matos, defendendo que não se pode olhar apenas para um dos lados, seja o bom ou o mau. “Também dizem que ficam muito tensos quando estudam para um teste — uma coisa recorrente. O senhor ministro tem falado muito sobre isto, sobre a quantidade de jovens que não tem o sucesso que podia por causa da ansiedade para os testes. Os miúdos referem muito que é como se estivessem a trabalhar para os testes em vez de trabalhar para aprender”, detalha a coordenadora científica do estudo.

O que o estudo vem também demonstrar é que, em geral, as competências sócio-emocionais — otimismo, controlo emocional, resistência/resiliência, confiança, curiosidade, sociabilidade, persistência, criatividade, energia, cooperação, autocontrole/auto regulação, pertença à escola — estão relacionadas entre si e opõem-se à ansiedade nos testes.

Os jovens com mais competências sócio-emocionais sofrem menos bullying, têm melhor relação com os professores, menos ansiedade nos testes, maior perceção de qualidade de vida, mais satisfação com a vida, menos sintomas de mal-estar psicológico e sentiram menos o impacto negativo da pandemia de Covid-19 nas suas vidas, lê-se no documento.

Quanto ao lazer e repouso, o estudo revela que 99,5% dos alunos passam diariamente pelo menos uma hora à frente de um ecrã e 63% dos alunos passam quatro ou mais horas. Na avaliação da depressão, ansiedade e stress — esta realizada apenas aos mais velhos, a partir do 3.º ciclo —, os dados mostram que pouco mais de metade diz ter algo a esperar do futuro (53,4%) e considera-se capaz de ter entusiasmo pelas coisas (54,4%).

Professores exaustos aumentam o stress dos alunos

Pelo menos metade dos docentes acusa sinais de sofrimento psicológico em pelo menos uma das medidas consideradas, aponta o relatório. Esses alertas não chegam do nada: estão ligados ao ambiente da escola e à qualidade da gestão dos agrupamentos escolares, ou seja, à figura do diretor.

Segundo o documento, a idade e o tempo de serviço estão associados a indicadores menos positivos de bem estar, saúde psicológica e perceção menos positiva da qualidade do ambiente da escola e da direção. Tal como acontece com os estudantes, onde as raparigas são as mais afetadas e os problemas aumentam ao longo da escolaridade, também entre os professores é o sexo feminino que mais sofre. Mas se nos alunos o problema parece ficar confinado a eles próprios, o mal-estar dos docentes tem efeitos diretos em quem se senta na sua sala de aulas.

“Há alguma evidência que mostra que o nível de burnout e de stress dos professores — que está no top 3 das profissões stressantes, só abaixo dos médicos das urgências e dos militares — estão fortemente correlacionados com a regulação do cortisol nos alunos”, diz Pedro Cunha, da Fundação Calouste Gulbenkian, uma das parceiras deste estudo. “O bem estar do professor condiciona o estado fisiológico, já nem digo só mental, dos alunos. A regulação do cortisol está na origem de problemas como a indisciplina.”

Em 2016, foi publicado o primeiro estudo, realizado na Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, que demonstrava que o stress dos professores está ligado à regulação do stress fisiológico dos alunos. Os níveis de cortisol matinal das crianças variavam de sala para sala, sendo mais altos entre os alunos que tinham professores com níveis mais altos de esgotamento. Uma das funções do cortisol é ajudar o corpo a lidar com o stress.