Depois das noites dos outros, este é o fado de Diogo Clemente

Lisboa, naturalmente, é a primeira. O Faia, Fado ao Carmo, Tasca do Chico ou o antigo Nônô foram algumas das principais casas de fados por onde passou ao longo da adolescência e início da idade adulta. Depois de ter conquistado a Grande Noite do Fado, o percurso mais óbvio teria sido continuar a cantar e desenvolver um trajeto profissional a partir daí. “Em termos nacionais era muito importante e toda a gente dizia: ‘agora, o miúdo vai gravar um disco’. Não, não vou gravar disco nenhum, porque nem me sentia preparado para isso. Além disso, estava a assustar-me porque tinha muito medo que o cantar pudesse ofuscar todas as coisas pelas quais estava muito apaixonado, que era sobretudo a parte criativa.”

Mais do que um intérprete, Diogo Clemente almejava ser aquilo em que se tornou: um criador. As letras noturnas que iam ganhando forma no seu quarto, as melodias à guitarra, os arranjos e a formação musical que foi tendo no conservatório, eram aquilo que de facto o estimulavam e que o tornaram na referência que é hoje. “O canto foi ficando para trás. Pus o canto num sítio onde ele tinha de estar, um sítio de prazer. Todas as noites era capaz de cantar. Mas enveredar por um caminho de palco e fazer concertos… Isso não me encantava sequer.”

As primeiras artistas com quem trabalhou enquanto produtor e diretor musical foram Raquel Tavares e Ana Laíns. “Tornou-se muito viciante. Adoro tomar conta, adoro cuidar. Adoro ver as pessoas felizes com um cuidado meu. E se puder juntar isso à música, tornava-se muito impactante. Dirigir, produzir e estar integrado a 360 graus dentro dos projetos sempre foi aquilo que mais me fascinou. Mais do que tocar. Sempre adorei, adoro que me convidem e vou, porque é uma celebração da relação pessoal e artística que tenho com alguém, felizmente tive a sorte de poder tocar com nomes como o Carlos do Carmo ou o Camané, mas os sítios onde estou são este bloco criativo que construo com alguém, que para mim é genial e sou devoto a essa pessoa.”

Também, desde cedo, descobriu que tinha uma apetência para trabalhar com outros géneros musicais. Nomeia o tango, o flamenco, o jazz ou a música africana como as linguagens que mais lhe dizem além do fado. Mas também fez incursões pela pop, contribuindo para o sucesso da mãe dos seus três filhos, Carolina Deslandes, que Diogo Clemente considera a “mulher mais forte em criatividade de sempre na música portuguesa”.

Incentivou-a a gravar em português, trabalharam letras e instrumentais. Deixou-se levar por iniciativas de Carolina Deslandes, como as kitchen sessions que ambos partilhavam na cozinha da casa onde moravam e que acabaram por ter bastante impacto nas redes sociais.

Na ressaca do estrondoso single A Vida Toda, esse projeto culminou numa série de concertos intimistas, de título Eu e Ele, que os levou à Livraria Férin, em Lisboa; à Estação de São Bento, no Porto; e a diferentes teatros espalhados pelo país. Foi uma rampa para os voos mais altos que Deslandes iria fazer a partir daquele momento, tornando-se numa das principais estrelas pop nacionais. Agora, a dupla resolveu ressuscitar o formato com espetáculos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa (24 de janeiro, com “probabilidade” de existir uma segunda data) e no Coliseu do Porto (7 de fevereiro).