Depois do coronavírus - o que resta da economia?

O isolamento decretado em quase todo o mundo como medida fundamental para poupar vidas, impedir o contágio de Covid-19 e evitar o colapso dos sistemas de saúde trouxe consigo uma crise que, todos os dias, se faz sentir. As consequências económicas e sociais são devastadoras, refletindo-se no aumento do desemprego e acentuando as desigualdades que já existiam antes, com um risco muito real de a pobreza se estender a ainda mais famílias. E se é verdade que os especialistas que ouvimos concordam com as medidas rápidas que foram tomadas para atenuar o impacto económico imediato, também é verdade que todos falam na necessidade de criar outros apoios, delinear estratégias mais abrangentes e, até, aproveitar a oportunidade para repensar o sistema de apoio social vigente.

Depois da crise financeira internacional de 2008 – que no nosso país se fez sentir a partir de 2009 e à qual se juntou ainda uma crise de dívida soberana – Portugal enfrenta de novo o perigo de recessão. No Boletim Económico do mês de junho, o Banco de Portugal prevê uma redução do produto interno bruto (PIB) de 9,5% em 2020, salientando que “a economia portuguesa deverá contrair-se de forma muito acentuada, num contexto de reduções do PIB mundial e do comércio internacional apenas comparáveis às registadas na Grande Depressão de 1929”. E o problema é que esta realidade nos atinge numa altura em que ainda não tínhamos recuperado totalmente da crise de 2008/2009. Isso mesmo é o que refere o sociólogo Renato Miguel do Carmo, professor no Iscte-Instituto Universitário de Lisboa e diretor do Observatório das Desigualdades, segundo o qual “os impactos sociais e económicos da recessão anterior ainda não estavam completamente revertidos”. Embora admita que “houve, sem dúvida, uma melhoria significativa no que diz respeito à reposição de rendimentos e à diminuição do desemprego”, entende que “outras debilidades não só não foram atenuadas como conheceram um agravamento”. Como exemplo, indica que “nalguns setores do mercado de trabalho verificou-se um aumento das situações contratuais precárias e também do trabalho informal”, sendo que “estas situações foram proliferando, acompanhando o crescimento de alguns setores ligados ao turismo, nomeadamente o alojamento, restauração e similares”. E é aqui que “o impacto da pandemia incidiu quase de imediato, mas não exclusivamente, provocando uma subida considerável do desemprego registado”, observa, acrescentando que “não é por acaso que, até agora, a região mais afetada é o Algarve, cuja economia depende muito do turismo”.

Maior taxa de desemprego desde a Grande Depressão

Segundo o recente relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre o emprego – Employment Outlook 2020 – a pandemia está a causar uma crise no mercado de trabalho pior que a de 2008. Em maio de 2020, a taxa de desemprego nos países da OCDE caiu para 8,4%, após um aumento sem precedentes de 3 pontos percentuais em abril (8,5%), a maior taxa de desemprego registada em dez anos. Mesmo no cenário mais otimista em relação à evolução da pandemia, ou seja, sem ocorrência de segunda vaga, aquela organização estima que a taxa de desemprego possa chegar aos 9,4% no último trimestre deste ano, ultrapassando todos os picos desde a Grande Depressão.

Quebra de rendimentos até quando?

Segundo o economista João Cerejeira, professor na Universidade do Minho, o que nos trouxe ao ponto em que nos encontramos foi “uma redução muito forte da atividade económica, quer por motivos de restrições de oferta, mas essencialmente por quebra na procura”. Desde logo, devido à quebra de rendimentos, quer tenha sido motivada pelo layoff, pela perda de emprego ou pela redução do capital das empresas com diminuição no volume de negócios, “o que acaba por gerar também quebras nos restantes rendimentos ao longo da cadeia económica”, pormenoriza.

O resultado poderá muito bem ser, na sua perspetiva, uma crise pior que a de 2008, mas “mais grave no sentido de ser mais intensa a curto prazo, ainda que talvez não tão grave na sua duração temporal”. “A crise portuguesa começou com a crise internacional de 2008, que motivou a primeira queda do PIB em 2009, mas acaba por se estender até 2013”, recorda, referindo que nesses anos “não houve uma quebra do PIB como a que está prevista para este ano, mas foi muito prolongada no tempo e isso levou a algum desgaste”. “Se houver medidas, se a pandemia for controlada, se não houver uma extensão da crise nomeadamente ao setor financeiro, pode ser que a recuperação seja mais rápida”, antecipa.