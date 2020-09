Naquelas cartas, Kim Jong-un trata Donald Trump por “Sua Excelência” e refere em textos floreados as impressões com que ficou das duas cimeiras em que esteve com o Presidente dos EUA. “À medida que entramos num novo ano, o mundo inteiro verá, num futuro não muito distante, outra reunião entre mim e Sua Excelência, própria de uma cena de um filme de fantasia”, escreve o ditador norte-coreano numa carta enviada no final de 2018.

Já Donald Trump enviou ao seu homólogo norte-coreano uma carta juntamente com uma edição do The New York Times onde os dois apareciam, aquando da visita relâmpago do Presidente dos EUA à Zona Desmilitarizada das Coreias, ocasião em que, a convite de Kim Jong-un, pisou por alguns momentos solo norte-coreano. “Presidente, é uma excelente fotografia sua, mesmo a sério”, escreveu Donald Trump a 30 de junho. A de 2 julho, voltou a enviar mais fotografias daquela visita, com novo recado: “Foi uma honra entrar no seu país e retomar as nossas importantes conversas (…) Tenho uma confiança tremenda na nossa capacidade para chegarmos a um grande acordo que leve a uma prosperidade imensa para si e para o seu povo, que vos retire o fardo nuclear e inspire as gerações vindouras”.

O livro de Bob Woodward conta ainda como na segunda cimeira entre aqueles dois líderes, a 27 e 28 de fevereiro de 2019 em Hanói, Kim Jong-un estava prestes a abdicar de um dos seus cinco centros de produção de armas nucleares — mas acabou por não fazê-lo porque Donald Trump queria que ele abrisse mão de todos e não de apenas um. É, pelo menos, essa a versão dos factos que o Presidente dos EUA dá ao jornalista Bob Woodward.

“Escute, um não chega, dois não chegam, três não chegam, quatro não chegam”, disse Donald Trump sobre os centros de produção de armas nucleares. “Cinco ajudam.”