"Deram-me umas linhas para a mão e fiquei bloqueada." Duplas de assaltantes da Grande Lisboa lucram milhares com dinheiro e ouro roubado

Luísa preparava-se para entrar em casa quando se sentiu “pressionada” e olhou por cima do ombro. “Nunca olho para trás, ando sempre tranquila.” Daquela vez, tinha razões para estar desconfiada. As duas mulheres que a seguiam entraram para o quintal da sua casa e sentaram-se nos degraus de uma escada. “Começaram a fazer umas conversas parvas sobre o que se diz por aí das bruxas, mas não liguei. Disse-lhes: ‘Olhem, eu estou com o tempo contado, não temos mais nada para falar’.” As duas mulheres insistiram. E, por alguma razão, Luísa também não as afastou da sua porta. Mas daí a alguns minutos ia dar consigo de pé e com a sala revirada. E rapidamente se daria conta de que, sem saber exatamente como, tinham acabado de lhe levar algumas centenas de euros que tinha guardados.
O episódio de Luísa começou ainda à porta de casa, naquela troca de palavras que, num primeiro momento, suscitou alguma desconfiança, mas que num instante a deixou curiosa. “A mais velha deu-me uns bocadinhos de linha para a mão, cada um do tamanho do dedo de uma senhora. Eram linhas brancas. E disse-me: ‘Conte lá os bocadinhos.’ Eu contei, eram sete”, conta ao Observador, cerca de uma semana e meia mais tarde. “‘Então feche a mão’”, pediu-lhe a mais velha das duas mulheres. “Eu fechei a minha mão direita com as linhas lá dentro. Nessa altura, eu já só queria ver até onde é que aquilo ia. E quando abri a mão já não havia sete bocados, era só uma linha inteira. ‘Esta mulher tem um poder qualquer’, pensei eu, ‘é como no circo.’”
A seguir, perguntaram-lhe se tinha ovos em casa. “‘Tenho’, disse-lhes eu, ‘é para levar para o almoço?’” Novamente, a mais velha das duas mulheres pede-lhe dois ovos e o saco de plástico que Luísa tinha consigo. “Foi tudo ali à minha frente, ela não tinha maneira de passar por ali nada que eu não visse”, conta ao Observador a mulher de 64 anos. “Passou-me o ovo na testa, três vezes de um lado para o outro. Depois, disse qualquer coisa que eu já não percebi. Estava tão ‘coisa’ com aquilo que não percebi. Pôs o primeiro ovo no saco de plástico e repetiu os mesmos gestos com o segundo ovo.” De seguida, pediu-lhe que pusesse a mão sobre o saco e pousou a sua sobre a de Luísa. “Mas eu não senti pressão nenhuma, é como se ela nem tivesse posto a mão em cima da minha, como se não estivesse lá”, conta, sem conseguir esconder a dificuldade em compreender exatamente aquilo por que passou.
Quando a mulher abre o saco, os ovos estavam “desfeitos em muitos bocadinhos pequenos”, como se tivessem sido esmagados. “Eu fiquei bloqueada com aquilo. E, a partir daí, começo a ficar com a vista esquisita, como se estivesse enevoada. Mas a polícia disse-me que o mal já estava feito antes.”
Luísa não consegue explicar exatamente o que se passou. Garante que não sentiu qualquer odor estranho, não viu qualquer pó ou substância que a pudessem ter deixado entorpecida ou, de alguma forma, incapaz de formular um juízo sobre o que estava a acontecer. Também não sabe quanto tempo passou. Só se recorda que, quando “voltou a si”, tinha três toalhas espalhadas sobre a mesa de jantar, e a gaveta onde guardava algumas poupanças estava completamente aberta, vazia. “Lembro-me das linhas e dos ovos. Mas não me lembro de mais nada. A vista ficou-me como que baça. Devo tê-las levado diretamente ao sítio [onde estava o dinheiro], mas não me lembro de nada.” De uma gaveta desapareceram 180 euros. Da mochila, que trazia consigo quando regressou a casa, tinham sido retirados mais 140 euros.
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A mulher foi um dos mais recentes alvos de uma das muitas duplas de assaltantes que, nos últimos anos, têm atuado na zona da Grande Lisboa e que recorrem ao que as vítimas descrevem como “truques de bruxaria” e, possivelmente, nalguns casos também utilizam algum tipo de droga que as deixa entorpecidas, com perdas momentâneas de consciência.
Eram “cinco ou seis mulheres” na esquadra, “todas de idade”. Levaram-lhes dinheiro e o ouro
Horas depois, a mulher apresentava queixa na PSP. E logo no dia seguinte ligaram-lhe da esquadra: tinham sido detidas duas mulheres, as principais suspeitas do furto de que tinha sido vítima e queriam saber se Luísa podia deslocar-se à polícia para as identificar.
Ao Observador, a PSP confirma a existência de “duas situações” com contornos semelhantes na zona de Sintra nas últimas semanas. “As queixas foram formalizadas pelas vítimas” e “já existem duas suspeitas identificadas” pelas autoridades, que “foram associadas como suspeitas pelo mesmo tipo de crime nos concelhos de Sintra, Amadora e Loures”. A PSP acrescenta ainda que “foram detidos suspeitos da prática deste tipo de crime, através de Mandados de Detenção Fora de Flagrante Delito por Autoridade de Polícia Criminal, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”.
Quando se deslocou à esquadra, Luísa estava convencida de que ia encontrar as mesmas caras que tinham estado em sua casa no dia anterior. “Eu conheço-as, já as tenho visto aqui pela zona quando vou dar os meus passeios. Primeiro, era uma fila de mulheres todas de cabelo escuro. Depois, juntaram um grupo de mulheres loiras.” Mas nenhuma delas fazia parte da dupla que tinha estado em sua casa no dia anterior. “Fiquei desiludida, e já percebi que o dinheiro está perdido.” Mas também percebeu que o caso era mais grave e que o que lhe tinha acontecido a ela não era um caso isolado.
Na sala de espera da esquadra estavam “mais cinco ou seis senhoras, tudo de idade, tudo vítimas de roubos de ouro e dinheiro”, recorda ao Observador, num relato sobre as sete horas que esteve a ser novamente ouvida — já tinha apresentado a queixa no dia anterior — e em que foi chamada a identificar as duas mulheres suspeitas de crimes semelhantes.
Nas informações que partilhou com o Observador, a PSP refere também que, no dia 8 de abril, elementos da Divisão Policial de Sintra detiveram “duas mulheres de 47 e 62 anos, por serem suspeitas de seis crimes de furto qualificado desde o início do ano”.
Entre janeiro e março, só aquelas duas mulheres “lucraram cerca de 29 mil euros com produto dos furtos (dinheiro ou peças em ouro)”. A escolha das vítimas era feita “em razão da idade e pela sua vulnerabilidade” e a abordagem acontecia, por norma, “em locais públicos”.
A descrição do modo de atuação daquela dupla de assaltantes mostra que os métodos para atacar as duas vítimas — sempre mulheres — era muito semelhante ao que foi usado no caso de Luísa, mas com algumas diferenças. “Iniciavam conversa com as vítimas, fazendo-as acreditar que padeciam de um mal importante, nomeadamente, estariam amaldiçoadas, sendo necessário realizar uma espécie de ritual para limpar este mal”, refere a PSP. Também eram usados ovos, mas, naquele caso, no fim do “ritual” o saco com ovos era “trocado pelas suspeitas, no momento da ‘reza’, por outro saco também com ovos, mas cheios de bichos”.
Aqueles “bichos” seriam a prova de que era preciso intervir rapidamente para curar o “mal” que as consumia por dentro. “Para o efeito, deslocavam-se juntamente com a vítima até à sua residência, momento em que solicitavam todo o ouro ou dinheiro que tivessem e que posteriormente era inserido numa caixa com açúcar e que deveria repousar durante várias horas sem serem mexidas. Estas caixas eram trocadas pelas suspeitas que, através deste engano, acabavam por subtrair as vítimas.”
Um método em tudo semelhante a outro caso já contado pelo Observador em janeiro deste ano. Em plena pandemia, e ao longo de um ano, duas mulheres recolheram quase 300 mil euros de 11 idosas que interpelavam junto a hospitais e clínicas, e sobre as quais lançavam profecias de morte e de virem a sofrer de graves doenças.
“Nem imagina o que tenho pensado no meu pai”
Luísa não se considera uma pessoa ingénua. Usa com frequência as redes sociais e garante que está alerta para possíveis situações de burla informática. “O meu filho perguntou-me como é que eu fiz aquilo. Mas, quando vejo aquelas histórias do ‘Olá, Pai. Olá, Mãe’ no WhatsApp apago sempre tudo. E o mesmo no Facebook.”
Naquele caso, as defesas ficaram em baixo. “Para conseguir levar as vítimas a fazer o que pretendem, estas mulheres fazem uma espécie de magia e coisas relacionadas com bruxedos e afins e deixam as pessoas estupefactas, ficam ludibriadas com a situação, utilizam um tipo qualquer de droga que faz com que pessoas não se lembrem bem do que aconteceu na plenitude”, sugere o filho de Luísa, como possível explicação para o caso da mãe. “Ela não é uma senhora de 80 anos que está debilitada, tem 64 anos. Em condições normais, não ia entrar em casa, o que me leva a crer que usam qualquer tipo de droga.”
Na esquadra onde apresentou queixa, e também na segunda esquadra onde esteve, para tentar identificar as assaltantes, a mulher ouviu explicações semelhantes. “Os agentes disseram-me que elas próprias podem trazer qualquer coisa nas mãos e que, estando de frente, apanha-nos na cara”, recorda da descrição que ouviu. “Disseram-me que ninguém sonha as coisas que elas têm capacidade de fazer.”
Luísa nunca sentiu medo. Depois da intenção inicial de cortar a conversa, foi tomada pela estupefação. E também pela curiosidade — queria perceber melhor como aquelas mulheres faziam aqueles “truques”. No final, sentiu um misto de choque e revolta que, quase duas semanas mais tarde, ainda não conseguiu ultrapassar. “Quando voltei a mim, quando fiquei no estado normal, vejo as toalhas espalhadas, a gaveta aberta… fui à janela, mas já não vi ninguém. Aí, só pensei: ‘Ai, meu Deus. Drogaram-me, fui roubada.’ Depois, deu-me um ataque de choro.”
Ligou para o filho, ligou para outra pessoa amiga e, por fim, foram à esquadra. Mas nos dias que se seguiram ao episódio voltou a recordar uma e outra vez aqueles momentos de quem tem memória. “Acordo a pensar no meu dinheiro, têm sido muitas noites mal dormidas. O meu filho diz-me para não pensar mais nisso, mas não é fácil. Não é numa semana que isto se esquece.”
Luísa também tem pensado numa outra história, de que ouviu falar há muitos, muitos anos. “O meu pai estava parado à beira da estrada, numa aldeia perto de Viseu. Passam dois homens por ele e dizem-lhe que sabiam que tinha um filho que era polícia, que o conheciam. Levaram-no a casa e quando ele se apercebe está sentado, o cofre que tinha em casa estava aberto e ele só com uma nota de mão. Ainda os viu sair e ouviu-os dizer: ‘Essa fica para si, tem aí o seu dinheiro’. Ainda gozaram com ele. Não imagina o que tenho pensado no meu pai. Estas histórias não são de agora.”