"Deram-me umas linhas para a mão e fiquei bloqueada." Duplas de assaltantes da Grande Lisboa lucram milhares com dinheiro e ouro roubado

A seguir, perguntaram-lhe se tinha ovos em casa. “‘Tenho’, disse-lhes eu, ‘é para levar para o almoço?’” Novamente, a mais velha das duas mulheres pede-lhe dois ovos e o saco de plástico que Luísa tinha consigo. “Foi tudo ali à minha frente, ela não tinha maneira de passar por ali nada que eu não visse”, conta ao Observador a mulher de 64 anos. “Passou-me o ovo na testa, três vezes de um lado para o outro. Depois, disse qualquer coisa que eu já não percebi. Estava tão ‘coisa’ com aquilo que não percebi. Pôs o primeiro ovo no saco de plástico e repetiu os mesmos gestos com o segundo ovo.” De seguida, pediu-lhe que pusesse a mão sobre o saco e pousou a sua sobre a de Luísa. “Mas eu não senti pressão nenhuma, é como se ela nem tivesse posto a mão em cima da minha, como se não estivesse lá”, conta, sem conseguir esconder a dificuldade em compreender exatamente aquilo por que passou.

Quando a mulher abre o saco, os ovos estavam “desfeitos em muitos bocadinhos pequenos”, como se tivessem sido esmagados. “Eu fiquei bloqueada com aquilo. E, a partir daí, começo a ficar com a vista esquisita, como se estivesse enevoada. Mas a polícia disse-me que o mal já estava feito antes.”

Luísa não consegue explicar exatamente o que se passou. Garante que não sentiu qualquer odor estranho, não viu qualquer pó ou substância que a pudessem ter deixado entorpecida ou, de alguma forma, incapaz de formular um juízo sobre o que estava a acontecer. Também não sabe quanto tempo passou. Só se recorda que, quando “voltou a si”, tinha três toalhas espalhadas sobre a mesa de jantar, e a gaveta onde guardava algumas poupanças estava completamente aberta, vazia. “Lembro-me das linhas e dos ovos. Mas não me lembro de mais nada. A vista ficou-me como que baça. Devo tê-las levado diretamente ao sítio [onde estava o dinheiro], mas não me lembro de nada.” De uma gaveta desapareceram 180 euros. Da mochila, que trazia consigo quando regressou a casa, tinham sido retirados mais 140 euros.

[Já saiu o quinto episódio de “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo PodcastPlus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto episódio]

A mulher foi um dos mais recentes alvos de uma das muitas duplas de assaltantes que, nos últimos anos, têm atuado na zona da Grande Lisboa e que recorrem ao que as vítimas descrevem como “truques de bruxaria” e, possivelmente, nalguns casos também utilizam algum tipo de droga que as deixa entorpecidas, com perdas momentâneas de consciência.

Eram “cinco ou seis mulheres” na esquadra, “todas de idade”. Levaram-lhes dinheiro e o ouro

Horas depois, a mulher apresentava queixa na PSP. E logo no dia seguinte ligaram-lhe da esquadra: tinham sido detidas duas mulheres, as principais suspeitas do furto de que tinha sido vítima e queriam saber se Luísa podia deslocar-se à polícia para as identificar.

Ao Observador, a PSP confirma a existência de “duas situações” com contornos semelhantes na zona de Sintra nas últimas semanas. “As queixas foram formalizadas pelas vítimas” e “já existem duas suspeitas identificadas” pelas autoridades, que “foram associadas como suspeitas pelo mesmo tipo de crime nos concelhos de Sintra, Amadora e Loures”. A PSP acrescenta ainda que “foram detidos suspeitos da prática deste tipo de crime, através de Mandados de Detenção Fora de Flagrante Delito por Autoridade de Polícia Criminal, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”.