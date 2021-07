Mas, como afirma o chefe da supervisão do BCE no Relatório para 2020, o sistema bancário europeu já estava a sofrer de ineficiências estruturais quando a crise se abateu sobre a Europa. Baixa rentabilidade, baixa eficiência e preocupações sobre a sustentabilidade dos modelos de negócio são as prioridades que têm de ser resolvidas, pois estes problemas agravaram-se com a crise pandémica.

E o relatório da Estabilidade Financeira do Banco de Portugal também identifica um acentuar das vulnerabilidades do sistema bancário derivados do acréscimo de insolvências das famílias e falências das empresas, que podem criar um efeito “cliff edge” (normalmente associado a uma retirada súbita de rendimento ou aumento de impostos) aquando da retirada dos auxílios estatais e monetários, sobretudo se houver uma retoma fraca e prolongada.

Emagrecimento e recapitalização da banca

Desde 2013 que se tem verificado um acentuado “emagrecimento” da banca, sobretudo no crédito concedido e na redução dos rácios de transformação. O crédito total dos cinco maiores bancos contraiu-se em 16%. Como os depósitos subiram cerca de 20%, o rácio de transformação caiu 34%, que foi um dos principais objetivos do Programa de Ajustamento da troika. O Gráfico 1 mostra a evolução destas variáveis para os cinco bancos. A maior queda do rácio deu-se na CGD, e atualmente só Novo Banco tem um rácio superior a 100%. De facto, com um rácio 126%, este banco continua a estar vulnerável ao financiamento externo.