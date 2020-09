Como surge o gosto pela música?

Isto começou tudo com os vinis do meu pai, em que metade era música brasileira, Gilberto Gil, Caetano Veloso, e outra metade era rock. O jazz acústico foi por minha vontade mais tarde, mas vamos por partes. Aos setes anos pedi aos meus pais para ir estudar música, estava na segunda classe em Estarreja e havia uma escola e de lá fui recrutado para uma orquestra ligeira na região. Iniciei no piano, mas aos 8 já estava no saxofone. Havia um professor que dava aulas de sopros e quis experimentar. Ainda experimentei trompete, mas tentei dar uma nota e aquilo não correu bem. Posso dizer que o saxofone é um instrumento fácil de iniciar, dos mais simples. É algo muito apelativo para um miúdo, a emissão do som e o sistema mecânico são muito parecidos com a flauta de bisel, foi um bocado por exclusão de partes, mas não me arrependo nada, foi uma escolha acertada. Aos 9 anos fui para Aveiro para o conservatório em piano, o piano ia um bocadinho à frente, pois tinha começado um ano antes, mas tal e qual como na escola privada, aos 10 já estava no saxofone também. Levei os dois em paralelo até aos 13.

Foi difícil conciliar os dois instrumentos? Eles complementam-se de alguma forma?

Sim, o piano era muito exigente e esse foi esse um dos motivos que me abrigou a optar. A partir do quinto grau iria tornar-se muito complexo e exigente, tinha noção disso.

Como descobre o jazz?

Com “Os Aristogatos”, da Disney. Aos 8 ou 9 anos vi os filmes típicos de animação, como o “Aladino”, o “Tom & Jerry” e os “Aristogatos”, este último tem muito de jazz, os sopros estão super presentes, a música é muito descritiva e está muito associada à imagem, a ação e ao movimento. O facto de o saxofone ser um dos ícones do jazz foi algo muito apelativo para mim. Foi aí que descobri que aquilo era jazz, a partir daí ficou o bichinho e aos 11 anos comecei a comprar os meus discos.

Lembra-se do primeiro de todos?

Claro, foi o “Jurasic Classic”, do James Carter, um saxofonista atual que pegava em standards. Estava numa de aprender os clássicos, mas queria uma abordagem moderna. Só depois disso, aos 14 ou15 é que comecei a tocar em bares de praia na Torreira, que é a praia mais próxima de Estarreja, e foram o meu primeiro palco. Foi fixe, de repente tínhamos 7 ou 8 datas num verão, tocávamos os clássicos todos. O “All the things you are” ou o “Summertime”. Nessa mesma altura estava a estudar Humanidades, o que vai dar aso à minha entrada em jornalismo na Universidade Nova.

Porque decidiu ir para Lisboa?

Queria conciliar o jornalismo com o jazz e no Hot Clube tinha essa possibilidade porque não é uma escola privada. Durante um semestre cheguei a conciliar as duas coisas, entrei para jornalismo com a ideia de ser crítico de arte e cultura, adoro escrever, aliás escrevo poesia desde os 9 anos, ganhei alguns prémio e estava encarrilado, mas depois o jazz atropelou-me um bocadinho e acabei por ficar na música. Comecei a tocar com a malta de Lisboa, passei o meu primeiro recibo verde e a partir daí decidi que ia mesmo ser músico.

Esse aptidão para escrita é uma coisa natural?

Sim, a minha mãe era professora de português e mostrava-me muita coisa, lia muito Fernando Pessoa, gostava de brincar com as palavras, aliás, ainda hoje gosto muito.

Mas é algo que deixou na gaveta?

Deixei, é um projeto em stand by, um dia hei de lá voltar.

Um ano depois de estar em Lisboa, decide regressar ao Porto?

Sim, pois o único curso superior de jazz só existia no Porto, em Lisboa só abriria um ano depois, e tinha uma relação muito forte com a cidade.

Havia a necessidade de estudar música, de não ser um auto didata?

Bom, os pais têm sempre uma influência muito grande, dizem: “bom, tens que ir estudar alguma coisa. Deixaste o jornalismo e não vais estudar nada?” Não é por má vontade, simplesmente querem garantir a nossa estabilidade, estão preocupados com esse fato. Até porque acabando a licenciatura podemos ir dar umas aulas, tendo uma base mais estável do que ser freelancer a vida toda. À parte de tudo disso, queria era estar no meio. Estar numa escola é tocar com muita gente, naquela altura, a ESMAE – Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo estava aberta toda a noite, tínhamos a míticas jam sessions que duravam até as 6h, com direito a after. Eram coisas muito intensas que me permitiam estar no meio de músicos, foi onde conheci os músicos da minha primeira banda.

Também tocou em bandas como Os Azeitonas, Expensive Soul e Marta Ren?

Sim, naquela época tinha mesmo tudo em aberto. Tocava em eventos e casamentos, por vezes tocava com músicos de que gostava mais do que outros, mas tinha esse balanço, fazia-o por dinheiro, obviamente, para me safar financeiramente, mas tinha a possibilidade de fazer aquilo com colegas de que gostava, estava a tocar coisas que gostava, estávamos todos juntos a praticar, era super tranquilo de se fazer. No caso das bandas, comecei por substitui um amigo, mas com o passar do tempo fui-me distanciando, já não havia tanta empatia com as pessoas, embora fossem trabalhos bem pagos. A minha criatividade estava a ir um bocado ao ar e preferi dar aulas do que continuar naquilo a vida toda. Mais do que os casamentos tocar nas queimas das fitas não me fazia muito bem. Precisava de liberdade, já estava a escrever música e o facto de ir dar aulas ajudou-me a desempatar o processo. Foram dois anos assim, mas foi giro e uma aprendizagem, foi o meu primeiro contacto com grandes palcos e uma equipa que vai para a estrada.