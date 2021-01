Quase dez meses depois, Portugal volta a entrar em confinamento geral, numa altura em que cada novo dia é sempre pior do que o anterior e em que o número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos ultrapassou pela primeira vez as seis centenas.

Há quase dez meses, um dia antes de as medidas de confinamento entrarem em vigor, à meia-noite do dia 22 de março, havia 1.280 infetados em todo o país com o novo coronavírus e a conta de óbitos da pandemia chegava aos dois dígitos: 12. Agora, no segundo dia do novo confinamento, com os portugueses novamente fechados em casa, são já 8.709 as mortes por Covid-19 a lamentar — 166 nas últimas 24 horas —, e mais de meio milhão de pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus em Portugal. O maior número de contágios num só dia, 10.966, foi registado este sábado.

Para além das diferenças gritantes nos números e das regras do “fique em casa”, que desta vez também são outras, o país que à meia-noite desta sexta-feira, 15 de janeiro, entrou em confinamento é um país diferente daquele que em março do ano passado se trancou, ainda o vírus era um inimigo praticamente desconhecido e a vacina uma miragem que muitos especialistas garantiam ser quase impossível de alcançar. Na economia e na vida quotidiana recuperamos as principais diferenças e mostramos-lhe o antes e o depois.

Máscaras

Como estava o país no primeiro confinamento: Escasseavam, tal como o álcool etílico e o álcool gel

Como está o país no novo confinamento: A utilização é generalizada e obrigatória e não há quebras de produção, nem de máscaras cirúrgicas nem de comunitárias

Três dias depois do início do confinamento, Graça Freitas utilizou pela primeira vez a expressão “falsa segurança” associada às máscaras, que só no último dia de abril, mais de um mês depois, viriam a tornar-se obrigatórias em locais fechados como transportes públicos ou supermercados.

Apesar de as autoridades de saúde não o recomendarem, os portugueses começaram a corrida às máscaras logo em fevereiro, quando foram vendidas 419.539 embalagens, quase cinco vezes mais do que no mês anterior, que também já tinha registado mais vendas do que numa fase pré-pandémica. De acordo com dados da Associação Nacional de Farmácias, entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, registou-se em Portugal um aumento de 1829% na venda de máscaras.