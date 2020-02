Na sexta-feira, Arménio Carlos fez o discurso de abertura do XIV Congresso da CGTP, um conclave no qual se despedia da liderança da central sindical. Há oito anos à frente da intersindical, a maior do país, o dirigente estava a horas de ceder o lugar a Isabel Camarinha, já anunciada ao longo da semana como a sua sucessora. Arménio e Isabel são muito diferentes: um é operário, Isabel Camarinha fez toda a carreira no movimento sindical, nos últimos anos num sindicato que reúne trabalhadores do privado, e na área dos serviços. Mas desde cedo, Isabel Camarinha foi apontada como uma solução de continuidade na intersindical. Até que ponto é mesmo assim?

Para já, o Observador comparou o último discurso de Arménio Carlos e o primeiro de Isabel Camarinha, que fez este sábado no encerramento do Congresso. As semelhanças são mais do que muitas. Salários, Orçamento do Estado, Luta Internacional, Acordos de Concertação, Europa, Imperialismo dos EUA. Os temas sucedem-se, com frases e expressões iguais, a mesma estrutura. Um jogo das sete diferenças para ver até que ponto se pode confirmar que os líderes passam e a CGTP mantém-se igual. Em cada bloco surge primeiro o discurso de Arménio Carlos e depois o de Isabel Camarinha, seguido de um breve contexto.

CGTP? Um “motor da transformação”

O último discurso de Arménio Carlos: “Saudamos em especial os delegados presentes neste Congresso, eleitos e em representação daqueles que todos os dias, nos sectores público e privado, produzem a riqueza no nosso país, garantem os serviços e as funções sociais do Estado. Os trabalhadores são os protagonistas deste projeto sindical, força de sempre da CGTP-IN, motor da transformação e alavanca do desenvolvimento, construtores desta poderosa organização social que está a comemorar 50 anos de existência.”

O primeiro discurso de Isabel Camarinha: “Saudamos os delegados ao Congresso, os ativistas sindicais, os trabalhadores que assistiram e deram este cunho de massas ao nosso grandioso Congresso, que aqui trouxeram as lutas de todos os dias, a ação da CGTP-IN, a força dos trabalhadores, motor da transformação. Encerramos o nosso XIV Congresso mais fortes, mais determinados, mais confiantes!”

Até aqui nada de estranho. É o início das duas alocuções, por isso é normal que haja uma saudação aos congressistas. Mas a expressão “motor da transformação” surge praticamente no mesmo momento do discurso, a abrir caminho – nos dois textos – à ideia de que a Central Sindical celebra 50 anos “de luta”.