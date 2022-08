Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Zhmena”, promessa em pashtun. Foi essa a palavra que vários líderes talibãs usaram no início deste ano em Oslo, nas negociações com os países ocidentais, para garantir que assim que o ano escolar começasse no Afeganistão as raparigas iam poder voltar à escola, recordou recentemente o americano Thomas West, representante especial do Departamento de Estado para aquele país, em entrevista à New York Times Magazine.

“Não somos contra a educação”, assegurou na altura Zabihullah Mujahid, o porta-voz dos talibãs, explicando que se no outono anterior só os rapazes tinham sido autorizados a regressar às aulas a partir do 7º ano tinha sido por uma “questão de capacidade”. Só era preciso preparar as escolas para a segregação imposta pelo regime, meninos para um lado, meninas para o outro.

Um ano depois de o regime talibã ter sido reinstalado no país e quase cinco meses após o arranque do novo ano letivo afegão, a 23 de março, sabe-se que esta “zhmena” foi quebrada. Não terá sido a única, alertou recentemente o diretor executivo da Amnistia em Portugal. “Tudo aquilo que os talibãs prometeram à comunidade internacional que não iam fazer, estão a fazer”, acusou Pedro Neto, alertando para a necessidade de a comunidade internacional voltar a olhar para o que se passa no Afeganistão, arredado dos holofotes mediáticos por ação da passagem do tempo e da guerra que entretanto estalou na Ucrânia. “Direitos civis e políticos, direitos de participação, vida em sociedade, especialmente de mulheres e raparigas, têm sido alvo de uma repressão sufocante, o que está a destruir a vida de mulheres e meninas, que estão a ser limitadas no seu acesso à educação e que são vítimas de casamentos forçados.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.