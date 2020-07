“Se a imagem do desemprego nos EUA é a de uma estação de serviço no caminho entre dois empregos, a imagem do desemprego português é a de uma poça de água estagnada, com baixos fluxos de entrada e de saída e de longa duração.” A descrição é de um estudo com quase 20 anos, mas Pedro Portugal, professor e especialista em economia do trabalho, admite que ainda possa, de uma forma genérica, aplicar-se à realidade atual. Em 2001, juntamente com o também economista Olivier Blanchard, o investigador traçou as diferenças entre o mercado laboral português e o norte-americano — “dois casos extremos na proteção ao emprego” –, numa altura em que as taxas de desemprego de ambos os países eram muito semelhantes (rondavam os 6%).

Vinte anos depois, “muito pouco mudou”, conclui o professor ao Observador: não no que toca ao desemprego (que, no pré-pandemia, rondava os 3,5% nos EUA e os 6,4% em Portugal), mas sobre a volatilidade do emprego, que continua a ser maior na economia norte-americana. Não só é mais fácil e menos oneroso para as empresas contratar e despedir, como estar no desemprego é, regra geral, uma situação passageira e transitória. Por cá, é mais prolongada e os contratos de trabalho estão mais balizados quanto aos direitos do patrão e dos funcionários. “São traços estruturais das economias, dos países, são características culturais e institucionais que demoram décadas a mudar” — e que têm influência na forma como o mercado de trabalho responde a choques externos, como uma pandemia, diz o também economista do Banco de Portugal.

Em 2001, os investigadores concluíam mesmo que a proteção no emprego (maior em Portugal) fazia diminuir os fluxos de emprego (entradas e saídas do mercado de trabalho) e, por consequência, aumentava a duração do desemprego. A lógica é simples: a proteção ao emprego implica que as empresas tenham mais custos na hora de despedirem (por exemplo, com as indemnizações), logo, só despedem em situações limite. Quando isso acontece, os trabalhadores também se mantêm mais tempo no desemprego, porque, como os empregadores sabem que não podem dispensar facilmente o funcionário, estão menos disponíveis para contratar. Esta dinâmica é particularmente relevante no contexto atual, de forte incerteza quanto ao futuro.

A maior regulação do mercado de trabalho português não é a única diferença entre as duas economias. Além da mais óbvia — a dimensão e dinamismo da economia dos EUA — há outros fatores que levam os dois países a reagir de forma muito diferente a choques externos, nomeadamente históricos e estruturais (a relação entre empregador e funcionário ou o peso dos sindicatos). Em comum há, no entanto, uma grande incerteza que, segundo os economistas ouvidos pelo Observador, poderá levar a uma nova vaga de despedimentos.

Quanto mais alto, maior a queda

No espaço de apenas dois meses, entre março e abril, a economia norte-americana perdeu 22,1 milhões de postos de trabalho (praticamente o dobro da população portuguesa). Mas, nos dois meses seguintes, em maio e junho, com a reabertura da atividade económica, já tinha recuperado 7,4 milhões de empregos. A linha da trajetória da taxa de desemprego ajuda a ter uma noção da recuperação americana: desde o pico de 14,7% em abril, tem descido sucessivamente até aos 11,1% registados em junho.

Os ganhos no emprego foram maiores no setor do lazer e da hotelaria, onde se inclui o turismo, com mais 2,1 milhões de empregos recuperados (ou 40% dos novos postos de emprego), seguido pelos serviços de alimentação e bares, com mais 1,5 milhões de empregos — ainda assim, 3,1 milhões abaixo do pré-pandemia.

Num estudo realizado no início da pandemia, Miguel Faria e Castro, economista português a trabalhar na Reserva Federal de St. Louis, nos Estados Unidos, chegou a projetar que, no cenário mais negro, o número de empregos perdidos pudesse chegar aos 47 milhões. Este cenário não se concretizou, até porque assumia que o confinamento se fosse estender durante mais tempo — “começou antes do que se previa”, diz ao Observador — e não levou em conta as medidas de política orçamental entretanto aprovadas pelo Congresso e pelo Senado, que reforçaram o apoio aos desempregados e os incentivos às empresas para a manutenção de postos de trabalho. Se é positivo que a realidade não tenha atingido esses números, Miguel Faria e Castro não está totalmente otimista com o futuro mais próximo.

Por isso, não fala com certezas numa recuperação imediata do emprego nos EUA, até porque algumas perspetivas são de que esta aconteça em “W”. Ou seja, depois de uma forte quebra, há uma forte recuperação, seguida de nova descida e outra subida. Chama-se efeito “dead cat bounce” (ou “salto de gato morto”, em português) e acontece quando algo “recupera muito, porque caiu muito”, como foi o caso do desemprego nos EUA. É a lógica do ‘quanto mais alto, maior é a queda’: como o mercado de trabalho norte-americano é mais flexível do que o português, tanto a criação como a destruição de empregos é mais rápida. Ainda assim, os efeitos da retoma da atividade têm de ser vistos com “muita cautela”. Quer nos EUA, quer em Portugal.

Por cá, não se pode falar em recuperação. Os dados mais recentes do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) dão conta de mais 16.611 desempregados em maio (para um total de 408.934) face a abril. A taxa de desemprego, que nos primeiros meses da pandemia não refletia estes aumentos (baixou dos 6,4% em fevereiro para os 6,2% em março), começou por subir um ponto percentual em abril. E aqui, considera Miguel Faria e Castro, consta uma das primeiras diferenças entre a “realidade” que os números mostram em ambos os países.

É que, em Portugal, quem está em layoff não é considerado desempregado, mesmo que não tenha certezas de que o seu posto de trabalho sobreviva. E o número de inativos (em abril face a março aumentou 2,3% — mais 59,9 mil pessoas), não sendo contabilizado para o desemprego, esconde uma realidade que pode ser mais negra, mas que o economista acredita que virá ao de cima nos próximos meses.

Por outras palavras: nos critérios do INE, só é considerado desempregada uma pessoa que não tenha trabalho e que esteja a procurar ativamente emprego e/ou esteja disponível para trabalhar. Com o confinamento, muitas pessoas ou não puderam procurar emprego, porque estiveram a tomar conta dos filhos, ou esperavam que o empregador as chamasse para voltarem ao trabalho — logo, não são contabilizadas como desempregadas, mas como inativas.

Já nos EUA (onde a figura do layoff implica a perda do vínculo laboral, mesmo que haja uma expetativa de voltar ao posto de trabalho) esses mesmos trabalhadores engrossam os números do desemprego. “Em Portugal deviam estar a ser consideradas as pessoas que estão desempregadas e quem está em layoff ou inativo”, defende Miguel Faria e Castro. A inexistência desta contabilização, considera, ajuda a explicar por que razão os números do desemprego não foram proporcionalmente tão graves como nos EUA. Mas, daqui para a frente, a história pode ser outra.

O economista Pedro Portugal concorda que a taxa de desemprego em Portugal é, agora, “muito ilusória“. “Neste momento, vale mais a pena olhar para as pessoas que estão inativas ou perderam o emprego do que para a taxa de desemprego.”

“Desemprego vai voltar a aumentar” — nos EUA e em Portugal

Com o desconfinamento iniciado em maio, vários setores de atividade reabriram nos EUA. E, com a reabertura, surgiram novos surtos. “Há muita incerteza. Na última semana assistimos nos EUA a uma queda acentuada nas despesas de consumo em resposta ao aumento de casos. Esta queda vai certamente ter um impacto negativo sobre o emprego“, relata ao Observador Sérgio Rebelo, economista e professor na Kellogg School of Management.

Miguel Faria e Castro acrescenta que estados como o Texas, a Florida, o Arizona ou a Califórnia estão já a fechar outra vez. “A minha projeção é de que o desemprego vai voltar a aumentar”, diz o economista. Mas o regresso ao confinamento nalguns estados não é o único fator a explicar essa possibilidade. O economista aponta um outro: a incerteza — nomeadamente a dos empresários.

Durante março e abril, negócios como os restaurantes estiveram fechados, “a pensar que o lockdown iria levar a que a situação de saúde pública fosse controlada e que em maio conseguissem voltar a abrir”. Só que chegou maio e os clientes não apareceram (ou apareceram pouco). Em junho, a mesma coisa. “Agora, esses empresários começam a pensar que não sabem como o negócio vai evoluir até ao final do ano e que podem não conseguir manter-se até lá — e podem fechar”.