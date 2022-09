Os sinais de que vale a pena torcer pela presença portuguesa entre as criações germânicas chegam logo à entrada do salão. No Kulturforum, num blusão oversized do Atelier Batalan, o patchwork de cachecóis de clubes de futebol confirma a tendência: antes de entrar em campo em Frankfurt já o Sporting marcava terreno na capital. Em plena Semana da Moda, eis um exemplar da temporada 1999/2000, um modelo vintage, portanto, que capta o olho de quem chega depois da passagem pelo piso inferior, onde se mostra o resultado da colaboração entre a Ugg X FCG Rising Voices, e ainda uma instalação do ucraniano Jean Gritsfeldt.

O certame que arrancou na passada segunda-feira chega ao fim este sábado, depois de um extenso calendário de desfiles, showcases, instalações, conferências, festas e outros eventos paralelos que pretendem tirar do segundo plano uma montra com 15 anos ainda à distância das veteranas Paris ou Milão. E numa Berlim a entrar num cálido outono, o soalheiro sul da Europa é o mais rápido a entrar em campo (muito mais que circular numa cidade com obras ao virar de cada esquina e congestionamento reforçado pela visita do presidente de Israel). “Estes sapatos são feitos em Portugal”, aponta Christof Baum. Em São João da Madeira, para sermos mais precisos, caso lhe faltem as coordenadas óbvias no que à confeção de calçado diz respeito. Christof lidera a Maison Baum, uma das 30 marcas presentes neste Der Berliner Salon, palco para roupa e acessórios que reúne alguns dos nomes mais vibrantes da cena berlinense. Admite que as mulheres alemãs preferem os práticos ténis para o dia a dia e reservam os saltos para momentos especiais, e porque as modas e tempos são outros, a lista de clientes é palmilhável também no masculino. “Os números vão até ao 42. Temos um dentista de Hannover que usa saltos muito altos, especialmente em cor de rosa”.

Formada originalmente com um colega francês, cirurgião ortopédico, a marca lançada há dois anos atualizou a sua vocação para o registo fashion. Depois de estudar produção na China e em Itália, foi em território nacional que Baum encontrou as “fábricas mais recetivas à introdução de alterações. Para mim era importante serem confortáveis, poderes dançar com eles”.

A ponte com o (bem) “feito em Portugal” irá conduzir-nos praticamente ao longo de quatro dias — e não se fica, claro, pelo vestuário ou acessórios, como a carteira preta com assinatura Elisabete Machado que a finlandesa Sari tira da mala para nos mostrar a meio de um almoço. “É bom sinal ver que ainda se produz na Europa!”. Depois de um périplo pelos néctares californianos, o encontro à mesa de uma comitiva de 25 pessoas, entre buyers e imprensa, é regado com um muito elogiado Três Bagos. “Ótimo! Escolho sempre Douro quando vou a Portugal”, explica a irmã, Marianne, a contar os dias para se aventurar nos greens do Algarve em outubro. “Vamos variando entre Vilamoura e Portimão, que é metade do preço”.

