Continua a procura por uma figura capaz de fazer sombra a Luís Montenegro – quando ou se o momento chegar. A lista de não-candidatos (teoricamente, claro) vai engrossando à medida que os meses passam e que as coisas aparentemente melhoram para o atual líder do PSD. Jorge Moreira da Silva, que ainda recentemente desafiou a liderança do PSD a arrepiar caminho, mudou-se para a ONU; André Coelho Lima e Carlos Eduardo Reis ensaiaram um ataque público, mas têm-se mantido alinhados com o interesse maior do partido; e o regresso de Paulo Mota Pinto ao Parlamento era aguardado com expectativa, mas a discrição tem sido a regra. Agora, no entanto, há um nome a (re)entrar nessa corrida: Ricardo Baptista Leite – e logo com a chancela simbólica de Rui Rio.

Assim que Baptista Leite deu a conhecer a suspensão do mandato de deputado para dirigir uma organização internacional ligada à saúde, o PSD agitou-se. No Twitter, Rui Rio, que se tem mantido publicamente afastado dos assuntos da vida política nacional, fez questão de dedicar um elogio público a Baptista Leite. “Uma decisão compreensível e inteligente do Ricardo. Tem qualidade mais do que suficiente para, a tempo e horas, retomar um caminho que lhe permite nunca ficar dependente da política; nunca perder a sua liberdade, nem necessitar de vender a alma ao diabo, como tantas vezes se vê”, sublinhou o antigo líder social-democrata.

Não foi o único sinal do reagrupar do rioísmo. Na quarta-feira, na comissão parlamentar de revisão constitucional, André Coelho Lima, antigo vice de Rui Rio e coordenador do PSD nesses trabalhos, chamou para intervir sobre a Saúde na Constituição da República, pela primeira vez, um deputado que nem sequer é membro da comissão – Ricardo Baptista Leite, precisamente.

