Segundo argumentam agora no recurso, ao longo da acusação os magistrados foram demonstrando uma série de movimentos financeiros detetados relativamente a negócios que empresas como o Grupo Lena, os acionistas que assumiram o controlo do empreendimento Vale do Lobo e o Grupo Espírito Santo (GES) fizeram com o Estado. E que mostram que não seriam assim tão claros. Desses negócios, acusam, houve sempre favorecimento e José Sócrates esteve sempre presente de alguma forma: “Através da antecipação das oportunidades de negócio, do apoio diplomático, da conformação dos termos jurídicos da contratação, da colocação de personagens maleáveis nos lugares de decisão e da conformação das opções do Estado aos interesses privados subjacentes a esses negócios”.

Em concreto isso aconteceu com os negócios do grupo Lena na Venezuela e com a sua participação no consórcio Elos para a construção da linha do TGV. Por outro lado, lembram, os investidores que assumiram o controlo do Grupo Vale do Lobo, “com preponderância de ação de José Diogo Gaspar Ferreira e Rui Horta e Costa”, vieram a beneficiar “da maleabilidade do arguido Armando Vara” — colocado na administração da CGD, “com o empenho direto do arguido José Sócrates, lembram.

Outro dos grandes beneficiados, refere também o recurso, foi o antigo banqueiro Ricardo Salgado. “O benefício concedido traduziu-se no apoio à sua estratégia de liderança para o GES [Grupo Espírito Santo], quer através do controlo de facto da administração da Portugal Telecom, como através da conformação das práticas de aplicações financeiras e de internacionalização do Grupo PT, empurrando-o para uma concreta opção de investimento no Brasil, para a qual apenas o Banco Espírito Santo estava preparado e tinha construído uma estratégia de negócios em conformidade”.