Ratton não foi o único a entender o que estava a acontecer. Houve vários observadores do fenómeno entre os membros da próspera comunidade britânica. Existiam cerca de 102 escritórios de comércio, cujos associados e caixeiros eram igualmente ingleses. Havia médicos e cirurgiões, boticários e pequenos lojistas, suficientemente numerosos para garantir o sustento independente da comunidade, transformando-a numa cronista avisada do que ocorreu. Com a tradicional fleuma que os caracteriza, um deles relatou desta forma os furores da terra, narrando numa torrente de palavras a história de um horror, passado ao vivo e em cores:

Eu vivia numa casa próxima ao centro da cidade, numa pequena elevação ao sopé da colina para o seu lado oriental. A casa tinha quatro andares, contando com o piso térreo, dos quais os dois mais altos, como é habitual nesta cidade, serviam para a acomodação de nossa família, estando os inferiores destinados ao negócio, estábulo etc. O meu quarto ficava no terceiro andar e era um dos mais exteriores, junto à rua, dos sete quartos que existiam nesse andar. Aí estava sentado no primeiro dia do corrente mês, por volta das dez horas da manhã (fazia um tempo sereno e o céu não tinha uma nuvem) quando senti a casa começar a tremer com suavidade, aumentando gradualmente com um barulho precipitado, como o som de carruagens conduzidas com violência a alguma distância; e foi isso o que eu de início imaginei ser a causa do barulho e tremor que ouvia e sentia. Mas ao aumentarem ambos gradualmente, e ao observar os quadros no meu quarto a bater contra as paredes, levantei-me e percebi logo que era um terramoto; e nunca tendo antes sentido o seu tremor, fiquei um bocado a observar as suas convulsões com muita serenidade; até que, por causa do tremer, julguei que o quarto começasse a ondular, o que me fez correr para outro interior, mais para o centro da casa; mas, nessa altura, o movimento era tão violento que eu me mantinha em pé com dificuldade.

Toda a casa rachava a minha volta, as telhas chocalhavam lá no cimo; as paredes despedaçavam-se por todos os lados; as portas de uma estante bastante grande que havia no meu quarto, e que estavam fechadas a chave, abriram-se violentamente e os livros caíram das prateleiras, mas eu já estava no quarto contíguo; e ouvi aterrorizado os gritos e choros de pessoas vindos de todos os lados. Finalmente, começando tudo a retornar a acalmia, entrei em três ou quatro quartos do piso em que me encontrava à procura de criados, mas não encontrando nenhum, conclui que todos eles tinham abandonado a casa. Então, voltando ao meu quarto, resolvi mudar de roupa (pois estava de roupão, de barrete e de chinelos) e sair também. Tinha me vestido até a cintura e estava a enfiar o casaco e o colete (tendo primeiro colocado os meus livros na estante e fechado as portas a chave) quando senti começar o segundo abalo; por isso, agarrei o meu chapéu e tirando a minha cabeleira de um suporte, desci dois lanços e meio de escadas, mas parei de repente ao ouvir cair telhas e grandes pedras do cimo da nossa casa e de outra para um pequeno pátio por onde eu deveria passar. Isto fez-me reflectir que, ao fugir de uma casa a cair, corria o risco de ficar sepultado sob as ruínas de muitas outras nas ruas estreitas por onde era obrigado a passar até conseguir chegar a algum local de maior segurança; por isso, resolvi ficar onde estava, numa escadaria de pedra em caracol, na qual cada degrau era uma pedra inteira com cerca de uma jarda e meia de comprimento; e escolhi este sítio preferivelmente a qualquer outro porque, se a casa caísse, as pedras por sobre a minha cabeça poriam um fim imediato à minha vida e impediriam o destino mais miserável de ser sepultado vivo sob as ruínas.

Enquanto aqui permaneci, os degraus sobre os quais eu estava, bem como aqueles que ficavam por cima da minha cabeça, ergueram-se a um nível impressionante e eu esperava morrer esmagado a todo o momento. […] Ao juntar agora todos esses pormenores de observação e ocupação, deixo ao vosso julgamento se eles podiam ter ocorrido em menos de um quarto de hora; e, na verdade, ao comparar o meu cálculo com alguns outros, vejo a minha opinião confirmada em relação ao tempo que duraram os abalos do terramoto e ao intervalo entre eles. Também tem havido aqui outra disputa acerca da hora exacta a que o primeiro tremor começou. Alguns pensam que foi antes, outros depois das dez horas, mas a maior parte afirma que a hora não havia soado.