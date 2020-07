As dúvidas e as incertezas fazem parte das relações. Ao mesmo tempo que queremos novidade e borboletas na barriga, queremos também rotina e estabilidade. O ser humano é ambíguo, cheio de contradições, e exigente nas relações: do outro espera tudo, até o impossível. Quem o diz é Catarina Lucas, psicóloga clínica desde 2011, com um mestrado e um doutoramento no CV, além de possuir ainda formação em terapia de casal e especialização em sexologia pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Em entrevista ao Observador, a propósito do livro que assina e que agora chega às livrarias, “Vida a Dois”, conversa sobre expetativas, receios e ilusões. Explica que as relações precisam de ser idealizadas, de modo a tornarem-se importantes e especiais, e precisam também de objetividade e pragmatismo: “Se eu já tenho esta pessoa, se é um bem adquirido, se durmo com ela todos os dias, se a conheço tão bem, os pontos fortes e os pontos fracos, obviamente não a vou desejar, já a conheço bem demais. Temos de criar outras formas de provocar o desejo e isto é preciso ser ensinado às pessoas. Só com esta compreensão é que conseguimos fazer as relações perdurar de uma forma feliz.”

Escreve que as relações são feitas de sonhos, dúvidas, incertezas, crises, felicidade, expetativas e desilusão. É possível que uma relação saudável também seja aquela em que há dúvidas e em que há altos e baixos?

Acho que é inevitável, vai sempre acontecer: vamos ter crises, vamos ter dúvidas, vamos ter incertezas, vamos ter inseguranças. As relações são marcadas por isto, não há como fugir. O mais importante é a forma como lidamos com as dúvidas, como as vivemos e ultrapassamos. É percebermos que, mesmo com todas estas questões, podemos ter relações gratificantes, satisfatórias e felizes. O mais importante é percebermos que as relações não são um mar de rosas, como já dizia o cliché, mas entendermos que conseguimos viver com isso e resolver as divergências, as crises e os conflitos.

Sentir dúvidas, quando se está numa relação, pode trazer uma sensação de ameaça à estabilidade desta?

Isso depende muito das dúvidas: do tipo de dúvidas que temos e de qual é a intensidade delas, isto é, a frequência com que acontecem. Claro que aqui podemos estar a entrar num campo em que a relação pode estar em causa. Se temos dúvidas sobre a outra pessoa ou sobre a sua lealdade, claro que aqui já começamos a sentir ameaça na relação. As inseguranças fazem parte do ser humano, todos nós vamos tê-las, de uma forma mais ou menos frequente, mais ou menos intensa, mas todos as vamos ter. O que diverge é se elas permanecem, se elas nos causam sofrimento, se elas interferem depois no nosso dia a dia. Dúvidas como “Será que ela ou ele gosta de mim? Será que isto vai resultar?” são, a certa altura, questões que passam na cabeça de todos nós. Agora, se nos passam todos os dias, várias vezes, isto começa a ameaçar e a causar sofrimento.

Diz que “somos exigentes e queremos tudo numa pessoa só”. Isso algum dia vai ser possível? Somos realmente exigentes demais?

Nós somos muito exigentes, efetivamente. Há também aqui uma questão histórica: antes casávamos e estávamos em relações não só por amor; às vezes, era por tudo menos amor, mas estávamos em relações porque era assim que era suposto, os casamentos eram negociados. O que acontece neste momento, seja no casamento ou na união de facto, é que queremos as duas coisas — queremos que as coisas funcionem e queremos amar a pessoa com quem estamos e ser amados por ela. Agora exigimos tudo, que seja uma pessoa espetacular, que seja bom pai e um bom cozinheiro (ou ao contrário). Vamos exigindo isto tudo. Exigimos ainda que nos ame, que seja uma pessoa de quem também gostemos, que sexualmente as coisas corram muito bem, que sintamos atração por esta pessoa… queremos tudo e queremos tudo numa mesma pessoa. E, pior, queremos isto durante muito anos.

Queremos a novidade, queremos entusiasmo, queremos as borboletas na barriga e ao, mesmo tempo, queremos a previsibilidade e a estabilidade. Se pensarmos, estes conceitos são quase antagónicos. Como é que vou estar sempre a ter surpresas com uma pessoa se já vivo com ela há dez anos? É quase uma impossibilidade aquilo que desejamos, que idealizamos. É quase uma impossibilidade, mas a verdade é que continuamos a querê-lo.