O novo coronavírus “não tem contemplações”. É “injusto, cruel, implacável e vai atacar, seja Natal ou não”. É por isso que, em entrevista ao Observador, Rui Nogueira, médico de saúde geral e familiar, considera que as medidas do Governo para o Natal (tal como as do Ano Novo o foram) deveriam ser revistas, são “demasiado permissivas” e “desadequadas” à realidade epidemiológica da Covid-19 em Portugal.

Neste momento, os números de novos casos de infeção pelo novo coronavírus continuam com tendência decrescente, mas a um ritmo inferior ao que tinha vindo a ocorrer antes de 1 de dezembro. As limitações impostas nos primeiros dois fins de semana prolongados deste mês, devido aos feriados de 1 e 8, que envolveram, entram várias outras medidas, o recolhimento obrigatório às 13h00 e a proibição da circulação entre concelhos, tiveram um impacto menos forte do que se julgava: a pandemia no país está agora num planalto, mas inclinado.

A comparação parte de Carlos Antunes, professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, cujas contas em dezenas de folhas de Excel — tantas que o programa começa até a dar sinais de exaustão — servem de apoio ao Governo para delinear as medidas de combate à epidemia de Covid-19. Até ao início do mês, a incidência de contágios diminuía 2% diariamente. Agora, decresce 1,3%.

O número de reprodução do SARS-CoV-2 (Rt) também é menos entusiasmante do que parece à primeira vista. A nível nacional, a métrica é de 0,99 — um bom sinal, visto que, em termos matemáticos, significa que alguém contagiado está a infetar menos do que uma pessoa, o que assinala uma diminuição dos números de casos diários.

Mas se o risco de transmissão do vírus na comunidade está a diminuir de modo mais acentuado no Norte — que, com um R(t) de 0,95, vive agora um momento de maior serenidade —, no Centro ocorre precisamente o contrário. A região tornou-se agora o epicentro da epidemia de Covid-19 em Portugal com um R(t) de 1,06: cada cem infetados na zona Centro tem o potencial de contagiar outras 106 pessoas.

Já em Lisboa e Vale do Tejo, a zona mais preocupantes antes do verão, o R(t) fixou-se em 1, o que indicia uma estabilização nas infeções.