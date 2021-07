Quem participou na reunião desta terça-feira no Infarmed saiu convencido: as crianças entre os 12 e os 15 anos vão mesmo ser vacinadas depois do verão. O primeiro-ministro tinha levantado essa hipótese, mas faltava a recomendação técnica que, nesta reunião entre especialistas e as mais destacadas figuras do Estado, acabou por ser praticamente assumida pela diretora-geral de Saúde. Quando os presentes confrontaram Graça Freitas, já na parte da reunião à porta fechada, a diretora-geral de Saúde fez a apologia da vacinação deste grupo etário e assumiu como sendo o próximo passo a seguir.

Na sua intervenção, Graça Freitas garantiu que nos dois próximos dias entregará ao Ministério da Saúde a avaliação da DGS sobre a vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos e usou alguns dos argumentos que Henrique de Barros, especialista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, já tinha usado anteriormente: para preparar o inverno, “é fundamental a vacinação de crianças”, caso contrário haverá um “pico inequívoco de casos”.

Gouveia e Melo, que coordena a task force da vacinação, aguarda este parecer para oficializar o calendário. Ainda assim, nesta reunião, o vice-almirante propôs um calendário: nos dois últimos fins de semana de agosto serão vacinados os jovens de 16 e 17 anos; nos dois primeiros de setembro serão vacinados os jovens entre os 12 e os 15 anos.

Mesmo a tempo do arranque do ano letivo, que era o objetivo político traçado por António Costa — o primeiro-ministro anunciou-o no debate do Estado da Nação na semana passada, apesar de na altura não existir ainda qualquer recomendação pública da DGS nesse sentido.

Uma orientação deve ser, por isso, acolhida pelo Governo. Esta terça-feira, António Lacerda Sales e Marta Temido, secretário de Estado e ministra da Saúde, respetivamente, disseram estar apenas à espera da luz verde da DGS para avançar com a vacinação de jovens entre os 12 e os 15 anos.

Na reunião, também Marcelo Rebelo de Sousa defendeu a mesma posição, deixando um recado ao Governo: “Pode parecer estranho falar do Inverno, mas mais vale prevenir do que remediar. Se não logo se diria, como é que eles não pensaram? Retive um ponto, a vacinação das crianças. Sei que está a ser estudado pelos especialistas e há várias opiniões, mas esta ideia de que pode ser importante vacinar as crianças é uma ideia forte, para se tratar atempadamente.”

Quem esteve dentro da reunião quando as câmaras se desligaram, não tem dúvidas que essa fase, a vacinação dos 12 aos 15 anos, é mesmo para avançar, ainda que tenham sido expostas preocupações sobre a necessidade de “prestar o devido esclarecimento aos pais” antes de arrancar com a vacinação de crianças no país.