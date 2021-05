As autoridades de saúde não estão a controlar quantas das pessoas internadas por Covid-19 já tinham sido vacinadas contra a doença — seja com apenas uma dose, seja com o esquema vacinal completo. A Direção-Geral da Saúde (DGS) sabe apenas quantas pessoas estão internadas a cada dia, seja em internamento geral ou em unidades de cuidados intensivos, sendo que também não tem informação de quantas dão entrada e quantas recebem baixa em cada dia — só o saldo final de internados nas 24 horas anteriores. E não controla quais delas já foram ou não vacinadas.

Fonte oficial do Ministério da Saúde também confirmou ao Observador que os dados relativos aos internamentos em pessoas que já tinham sido vacinadas contra a Covid-19 não estão a ser centralizados. Segundo o gabinete de Marta Temido, os dados sobre o número de internados que já tinham sido imunizados devem ser solicitados aos hospitais portugueses, um a um.

Já o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) apontou ao Observador que o registo desses dados é da responsabilidade da DGS, que é quem monitoriza as situações de falhas na vacinação. O INSA está a preparar estudos retrospetivos de efetividade da vacina que tentarão apurar a percentagem de hospitalizações e óbitos que a vacina foi capaz de evitar, mas com base em dados que serão enviados diretamente pelos hospitais. Isso, porém, só deverá acontecer já perto do fim do verão: os estudos ainda estão a ser preparados e os resultados só deverão ser conhecidos em agosto ou setembro; os dados dos hospitais hão-de chegar pouco antes.

Ao Observador, porém, o Hospital de São João, no Porto, garantiu que essas informações, que estão a ser reunidas, são partilhadas com as autoridades de saúde “sempre que tal é pertinente nos termos das orientações e das normas da DGS”. O Observador pediu para ter acesso a esses números na semana passada, mas ainda os aguarda, tal como aguarda resposta à mesma questão por parte do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Quanto à DGS, até agora não respondeu aos pedidos de esclarecimento do Observador.

Sandra Braz, médica internista no Santa Maria e a primeira vacinada contra a Covid-19 naquele hospital, disse ao Observador que o número de internamentos é tão reduzido que “não dá para perceber tendências ou tirar conclusões” sobre os vacinados que acabam internados com Covid-19. Também Margarida Tavares, médica infecciologista do Hospital de São João, diz serem “raríssimos” os casos de vacinados internados naquela unidade com Covid-19 — meia dúzia, contabiliza ela, todos com apenas uma dose. E alguns, pela proximidade entre a data de vacinação e a data com que exibiram os primeiros sintomas, “muito provavelmente já estavam contagiados quando a tomaram”.