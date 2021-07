O anúncio desta medida de alívio surge depois de mais de meio milhão de pessoas ter recebido um alerta de isolamento profilático na primeira semana de julho em Inglaterra e no País de Gales — um crescimento de 46% em relação à semana anterior — e muitos negócios estarem a queixar-se de falta de pessoal, obrigados ao isolamento mesmo estando vacinados e com teste negativo.

Este alerta, enviado por uma aplicação do NHS, notifica as pessoas que tiveram um contacto de risco — mais de 15 minutos a menos de dois metros — e que terão de ficar 10 dias de quarentena. O jornal The Telegraph reportou, no entanto, que a aplicação, que funciona por Bluetooth, é demasiado sensível. O jornal cita situações de pessoas que receberam as notificações sem terem estado em contacto com ninguém infetado e que o sinal terá atravessado a parede a partir da casa de um vizinho infetado.

Não haverá imposição de distanciamento social

A partir desta segunda-feira deixará de haver limite para quantas pessoas podem estar juntas a conviver, assim como termina a imposição de que as pessoas tenham de estar a dois metros de distância das outras, quando não pertencem ao mesmo agregado familiar. Mas o governo deixa um alerta de “vão com calma”.

“Para minimizar o risco num momento de alta prevalência [das infeções], deve limitar-se o contato próximo com aqueles com quem normalmente não se convive e aumentar o contato próximo gradualmente. Isso inclui minimizar o número, a proximidade e a duração dos contatos sociais”, lê-se nas recomendações do governo britânico.

Que riscos corre Inglaterra e o resto do mundo com o fim das medidas?

Mesmo antes do “Dia da Liberdade”, o número de novas infeções e internamentos já estava a aumentar no Reino Unido e as previsões são de que assim continue, pelo menos, até ao final do verão. Alguns especialistas defendem que abrir tudo sem restrições antes de ter todos os adultos vacinados vai colocar uma enorme pressão sobre os mais jovens, que podem não ter doença tão grave mas que não estão livres de sequelas e complicações depois da infeção com SARS-CoV-2. Além disso, a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde britânico vai naturalmente aumentar.

A Bloomberg destaca que, apesar de o Reino Unido ter sido dos primeiros países a iniciar a vacinação, só recentemente os mais jovens começaram a ser vacinados. E, com um esquema de oito semanas de intervalo, muitos só vão conseguir tomar a segunda dose já depois do verão. Neste momento, apenas 16,2% das pessoas entre os 18 e 24 anos e 20,4% das pessoas entre os 25 e os 29 anos estão totalmente vacinadas, refere a Bloomberg.

Especialistas ouvidos pela Nature News receiam que a estratégia inglesa vise conseguir a imunidade de grupo misturando a vacinação dos mais velhos com a infeção natural dos mais novos — incluindo crianças —, algo que veem como sem precedentes e perigoso. William Hanage, investigador na Faculdade Harvard T. H. Chan de Saúde Pública, em Boston, lembra que já não é a primeira vez que o governo britânico tenta alcançar a imunidade de grupo para este vírus deixando a transmissão ocorrer livremente.

Mike Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências de Saúde da Organização Mundial de Saúde, disse que a pressa para abrir a economia, aceitando como inevitáveis as infeções e até encorajando a que acontecessem “mais cedo do que tarde”, equivale a um “vazio moral e de estupidez epidemiológica”.

NEW: "I believe the strategy of herd immunity is actually murderous. "I think that's a word we should use…you are doing something that will result in thousands, and in some cases tens of thousands of people dying." Professor @WmHaseltine of the USA on UK govt's policy pic.twitter.com/oIh71HFsm9 — The Citizens (@allthecitizens) July 16, 2021

Deixar que a infeção corra livremente entre crianças e jovens, que não têm acesso a vacinação e que, em breve, vão deixar de ficar em isolamento profilático, causará graves problemas na educação das crianças, sobretudo nas mais vulneráveis, defendem os autores da carta publicada na The Lancet. “Permitir que a transmissão continue durante o verão criará um reservatório de infeção, que provavelmente irá acelerar a propagação quando as escolas e universidades reabrirem no outono.”

Mas o perigo de uma transmissão fora de controlo não se esgota dentro de fronteiras. Quanto mais pessoas forem infetadas, incluindo pessoas que já tenham sido vacinadas, maior a probabilidade de surgir uma variante (ou mais) que tenha mais habilidade para escapar aos anticorpos ou para infetar as nossas células. E isso será um problema não só para Inglaterra como para o resto do mundo, como já vimos acontecer com a variante Alpha e Delta. O tempo que demorará a vacinar o resto da população não se compara com o tempo muito superior que pode demorar a criar uma nova versão de uma vacina para combater variantes mais resistentes.

Toda a experiência que temos com vírus mostra que se os deixarmos replicar numa população parcialmente imunizada, iremos [criar condições] para a seleção de variantes capazes de se escapar à ação das vacinas”, disse o virologista Richard Tedder do Imperial College de Londres.

Christina Pagel, diretora da unidade de pesquisa operacional clínica da University College London, lembra que o Reino Unido tem uma posição central nas viagens em termos globais. “Qualquer variante que se torne dominante no Reino Unido provavelmente vai-se espalhar pelo resto do mundo”, disse, citada pelo The Guardian. Como agravante, o Reino Unido serve de modelo para as decisões de muitos países que podem assim ver carta branca para relaxarem as medidas cedo demais.