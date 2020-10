Todos os dias fazemos-lhe um resumo do que se está a passar na campanha eleitoral nos Estados Unidos: as principais histórias do dia, as frases descodificadas, fact checks e recomendações de leitura para estar sempre bem informado até à eleição do próximo Presidente.

O que se passa na campanha

A uma semana do dia das eleições, há um número que impressiona: 69,5 milhões de norte-americanos já votaram, quer por correio, quer por voto antecipado. Trata-se de mais de metade do total de eleitores que votaram em 2016 (tanto antecipadamente como no dia da eleição), o que permite antecipar uma afluência às urnas recorde, numa eleição histórica. Esta terça-feira foi um dia particularmente agitado nas duas caravanas de campanha. Do lado democrata, Joe Biden fez um comício na Geórgia e Barack Obama discursou na Flórida; do lado republicano, Trump fez três comícios no Midwest, mas foram os discursos a solo da primeira-dama, Melania, e da filha do Presidente, Ivanka, que mais se destacaram. Foi, também, o primeiro dia de funções da nova juíza do Supremo Tribunal, Amy Coney Barrett, depois da polémica que marcou as últimas semanas de campanha.

1 Biden em comício com Bíblia e história para apelar a republicanos moderados

O candidato democrata foi esta terça-feira a Warm Springs, na Geórgia, conhecida pelas águas termais que ajudaram o Presidente Franklin Roosevelt a recuperar da poliomielite que o paralisou, para deixar uma promessa de recuperação do país após o período da pandemia e resumir o caderno de encargos com que se candidata à Presidência. “Este lugar é uma lembrança de que, apesar de abalados, cada um de nós pode ser curado. De que, enquanto povo e enquanto paí,s podemos ultrapassar este vírus devastador. De que podemos curar um mundo que sofre. E sim, podemos recuperar a nossa alma e salvar o nosso país.”

A Geórgia, tradicionalmente conservadora e republicana, é este ano um dos principais “swing-states” a ter em atenção. De acordo com as sondagens mais recentes, os dois candidatos estão praticamente empatados naquele estado, que contribui para o resultado final com uns significativos 16 lugares no Colégio Eleitoral. Este ano, Joe Biden está apostado em inverter a tendência eleitoral do estado, atraindo votos de republicanos moderados e descontentes com Trump.

No comício em Warm Springs, com poucos apoiantes e muito distanciamento social, Joe Biden usou repetidas vezes o exemplo do Presidente Roosevelt (que liderou o país durante a Grande Depressão e a II Guerra Mundial) para apontar caminhos de futuro, mas fez-se valer também da sua condição de católico para tentar captar o eleitorado cristão e citou o Papa Francisco, que na sua mais recente encíclica “nos alerta contra este falso populismo que apela, para citar, aos instintos ‘mais básicos e mais egoístas’”.