Houve pessoas que me marcaram enquanto pianistas, com certeza algumas delas portuguesas: o Bernardo Sassetti, o Mário Laginha. E a Maria João Pires: quando comecei a ouvir os seus Noturnos [de Chopin] estava no Conservatório. Havia uma pianista portuguesa do mundo clássico que era uma das melhores do mundo! Eu adorava Chopin e aquilo marcou-me imenso — e continua a marcar.

Podia falar do Glenn Gould e do Michel Petrucciani. Por exemplo, da versão do Michel Petrucciani da ‘Take the Train’, uma canção do Duke Ellington. É uma pessoa que nasceu com uma doença rara e é fantástico como ele, com o seu corpo, conseguiu ser aquele músico. Foi um dos que mais me marcou na cena jazz, por tudo o que musicalmente, existencialmente e filosoficamente representou.

Há o [Brad] Mehldau, que marcou esta geração. E há o Keith Jarrett, que marcou, sei lá, todas as gerações [risos]. Falando de obras específicas poderia recomendar as “Variações Goldberg” [de Bach] tocadas pelo Glenn Gloud, de 56. Os Noturnospela Maria João Pires. E o ‘The Koln Concert‘ do Keith Jarrett.

Na música popular, no pop-rock, vamos chamar-lhe assim, o piano é um dos instrumentos que cria mais canções ao lado da guitarra. Quer os singer-songwriters quer as bandas servem-se muito de guitarra e piano para iniciar os processos de composição. E o piano é um dos instrumentos que mais canções pop criou. Agora a sua performance [ao vivo] no mundo da pop começou diria que há menos tempo e continua a ser discreta. Só nos últimos anos os microfones ganharam mais capacidade para captar um piano de um ponto de vista mais rockeiro, mais pop. Os Queen chegaram a usar em concertos, os Coldplay de vez em quando acho que também usam um piano vertical.

Hoje os microfones já permitem que um piano tenha volume sonoro para os grandes palcos. O Elton John e o Billy Joel também usaram mas não aparece tanto nos concertos de pop porque é considerado um instrumento acústico, com pouco volume e talvez sem a pujança necessária.

Dentro da cena pop-rock talvez o Patrick Watson e o Rufus Wainwright sejam autores dos momentos em que o piano tem aparecido mais e melhor. Estou a pensar no ‘Poses’ [disco de 2001 do cantor e compositor Rufus Wainwright] e em alguns discos do Watson, por exemplo.

O piano tem uma coisa fantástica: não é nada difícil tirar som dele. Basta carregar numa tecla e sai um bom som. É mais difícil de tirar logo um som bom numa flauta transversal ou num saxofone, por exemplo.

Pode-se começar a tocar piano em qualquer altura. Claro que quanto mais cedo se começa mais hipóteses se tem de ser um concertista, mas qualquer pessoa pode aprender a divertir-se com o piano. Recomendo vivamente começar-se a qualquer altura, tenha-se 40 anos, 50, 60, 70 ou 15. Acho que vai ser sempre gratificante. A quem quiser dedicar-se a ele mais seriamente: têm de amar a música. Não há outra reposta. Se alguém quiser fazer isso bem, terá de amar a música. Com talento e amor — porque o amor implica em si dedicação diária — vai ser muito simples.”

Filipe Melo

A minha relação com o piano começou pela curiosidade. É um instrumento imponente mas começou por ser uma relação quase de brincadeira, porque — tinha eu 12 ou 13 anos — estava alguém a tocar e eu fui para lá e comecei a experimentar e a tocar em cima da pessoa. Foi quase como se estivesse a começar a improvisar, daí talvez o percurso que tive depois no jazz. Esse início foi ao mesmo tempo uma relação de reverência e de brincadeira, foi cruzar uma barreira e não deixar que o instrumento me impusesse respeito suficiente que me impedisse de brincar com ele.

Enquanto estudante foquei-me muito no piano. Fui conhecer a tradição do piano e estudar para de alguma maneira controlar a parte técnica. Tenho curiosidade pelo funcionamento de outros instrumentos portanto acabo por tentar tocar um bocadinho de cada um para estimular a criatividade, mas volto sempre ao piano.

O espectro sónico do piano é muito grande: temos desde notas muito graves até notas muito agudas. É um registo enorme. Para quem gosta muito de harmonia, da combinação de notas, o piano oferece a possibilidade de tocar quantas notas quisermos. Temos dez dedos mas em última análise um piano permite tocar 88 notas ao mesmo tempo. É capaz de ser um dos instrumentos mais ricos, se não o mais rico, a potenciar harmonias.