Diabetes e Covid-19: atenção ao controlo glicémico

Muitos fatores podem favorecer a ocorrência de hipoglicemias, nomeadamente, a dose de medicação ter um efeito superior ao habitual, a ingestão insuficiente de hidratos de carbono ou a realização de atividade física não planeada. “Se colocarmos isto em vários momentos do dia, temos uma perceção dos riscos associados”, avança o especialista, dando como exemplo o perigo de ter uma hipoglicemia enquanto se conduz ou se realiza um trabalho em altura. Por outro lado, há também a possibilidade de esta descida abrupta dos níveis de açúcar acontecer durante a noite, dando origem às receadas hipoglicemias noturnas.

Além das consequências imediatas da hipoglicemia, o endocrinologista destaca que, se esta situação se repetir com frequência e gravidade, tal pode levar a um “pior funcionamento do sistema nervoso, a alguns problemas de concentração e desempenho de atividades mentais”.

Muito relevante é, frisa João Raposo, que todos os episódios de hipoglicemia sejam relatados ao médico assistente. “Aquilo que temos de perceber é se há um padrão nas hipoglicemias”, indica, sendo que isso só se consegue “através de uma conversa franca e aberta com a equipa de saúde, que leva depois à hipótese de se corrigir e aconselhar um ajuste na terapêutica, na alimentação ou até na atividade física, se for caso disso”.

Toda a gente pode desenvolver diabetes tipo 2, fruto de uma alimentação desequilibrada e sedentarismo, mas algumas pessoas estão mais predispostas do que outras. A obesidade é um dos principais fatores de risco, sendo responsável pela resistência à ação da insulina e inflamação vascular, bem como outros distúrbios do metabolismo, como a hipertensão arterial e os lípidos elevados. Mas nem todas as pessoas obesas desenvolvem diabetes, com a hereditariedade a influenciar entre 30 a 70% dos casos. A prevenção tem, pois, um papel muito relevante para impedir o desenvolvimento da doença, passando pela adoção de um estilo de vida saudável, ativo, com uma alimentação equilibrada, sem álcool nem tabaco.

Além dos doentes, também os cuidadores devem ser envolvidos no debate deste tema. Segundo o estudo TALK-HYPO, um estudo multinacional realizado em 2019, que reuniu a experiência de 4.300 familiares de pessoas com diabetes, os familiares reconheceram o impacto que as hipoglicemias podem ter nas suas próprias vidas: 64% sentem preocupação e ansiedade relativamente aos riscos associados à diminuição de açúcar no sangue, realçando o impacto que isto tem na família. O mesmo estudo, demonstra ainda a importância das pessoas com diabetes terem mais conversas sobre as hipoglicemias com a família e com o médico assistente, pois 76% acredita que estas conversas podem levar a melhorias na qualidade de vida das pessoas com diabetes.

Quando procurar um médico?

Sendo necessário manter um controlo rigoroso da doença, é importante que, apesar do maior isolamento a que todos estamos sujeitos nesta altura, as pessoas com diabetes mantenham contacto com o seu médico. De acordo com Davide Carvalho, “é indispensável que os doentes não faltem às consultas”, as quais podem até realizar-se à distância, quer seja por telefone ou videochamada. “Se a pessoa estiver bem controlada, poderá alargar o prazo de consulta; mas se estiver descompensada, deve procurar proativamente o seu médico para melhorar o controlo”, aconselha.