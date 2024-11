Diagnosticados com os cancros mais agressivos, doentes sobrevivem anos para lá das expectativas. Cientistas vão estudar o que os distingue

A investigação vai olhar em profundidade para três dos tipos mais agressivos de cancro: o glioblastoma, um tipo de tumor do sistema nervoso central; o cancro do pulmão de pequenas células, de crescimento rápido e que tem grande probabilidade de se espalhar para outros órgãos; e o adenocarcinoma do pâncreas, o subtipo mais frequente de cancro pancreático e que na maioria dos doentes é diagnosticado já no último estadio (metastático), numa fase muito avançada da doença. O objetivo é identificar pacientes com estes tipos de cancros que viveram pelo menos cinco anos para lá do diagnóstico, três anos no caso específico do glioblastoma.

Esses casos são, no entanto, raríssimos. Não se espera que os pacientes vivam para lá de dois ou três anos, muito menos para lá dos cinco. “O que está reportado na literatura é que menos de 5% das pessoas sobrevivem para lá dos cinco anos“, explica a especialista em oncologia Joana Albuquerque. A médica do Hospital da Luz, um dos parceiros portugueses do estudo, acrescenta que para todos eles, em estadios metastáticos, “a sobrevivência ronda um ano“.

Apesar de raros, há pacientes que se afastam e muito da regra. O difícil é encontrá-los. Ana Pissarra, do Hospital Lusíadas, lembra, por exemplo, um doente que o hospital acompanha e espera ver integrado no estudo e que conta sete anos de diagnóstico de cancro do pâncreas. Para já, foi o único caso identificado pelo hospital numa análise prévia, numa altura em que estão à espera da aprovação da comissão de ética e que as contratualizações fiquem fechadas.