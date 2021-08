É um filme inventado. Mas o cinema não é todo inventado? Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, em maio do ano passado, tiveram a ideia de filmar. Esse é o princípio, mas também conta como ideia. Assim nasceu “Diários de Otosga”, que estreia esta semana nas salas portuguesas, outro filme em agosto de Miguel Gomes (depois de “Aquele Querido Mês de Agosto”), um agosto invertido, porque não foi como os outros. É um otosga, onde o tempo volta para trás, seguindo um diário de rodagem no sentido inverso.

Uma mecânica que funciona a vários níveis e, além das visões temporais que o espectador possa encontrar ao longo do filme, é uma que trata com carinho esta ideia de as pessoas poderem voltar a estar juntos. Até porque o agosto do ano passado ainda é um pouco do agosto deste ano: há um ano talvez estivéssemos mais convencidos do regresso rápido à normalidade.

Três atores, Crista Alfaiate, Carloto Cotta e João Nunes Monteiro, um casal de realizadores (Maureen estava grávida durante a rodagem) e uma equipa técnica compõem “Diários de Otosga”. A história faz-se vendo o filme, da mesma forma que os atores viveram o tempo naquela quinta, em Sintra, onde estiveram isolados durante semanas com a equipa técnica. O título diz tudo, é um diário, um diário de rodagem, mas também um diário sobre esta coisa de voltarmos a poder estar juntos e de se criar as experiências que se viviam no passado. Às tantas, o filme não é só dos atores, a equipa técnica entra e a experiência muda radicalmente para o espectador. Não é só o tempo que nos troca as voltas.

Estivemos à conversa com os realizadores, Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, via zoom, há umas semanas. Também presente, primeiro em off e depois em frente da câmara, estava a filha de ambos. A gravidez de Maureen em “Diários de Otosga” traz toda uma outra luz ao filme e ao tempo que vivemos. A esta coisa de podermos voltar a estar juntos. Um agosto ao contrário foi a forma de voltar a tornar isso possível. Maravilha.

O tempo invertido do filme/diário surgiu antes ou durante as filmagens?

Miguel Gomes: Era uma das poucas ideias que tínhamos de princípio. Havia muito poucas. Outra delas era de que o filme teria de incluir uma cena de beijo. A meio de 2020 falava-se muito dessa questão, de como fazer cenas íntimas nas rodagens, porque estavam na lista de coisas altamente proibidas, porque não se iria cumprir o distanciamento social.

Como deram a volta a isso?

MG: Seguimos um modelo. Vamos para aquela casa, fizemos testes PCR, fechámo-nos lá dentro, não saímos a não ser por questões de saúde, como o caso da gravidez da Maureen, que tinha de ser acompanhada e tinha de sair – mas tirando essas situações, ficámos todos lá. Quando filmássemos essa cena do beijo no último dia de rodagem, já estaríamos fechados naquela casa há tanto tempo, por isso haveria um risco de contágio baixo por Covid. Mas queríamos que essa cena fosse a primeira cena do filme, queríamos começar com o beijo. Além disso, queríamos fazer um diário em que cada dia de rodagem correspondesse mais ou menos ao que surge no filme. Ao filmar essa cena no último dia, onde existe um risco de contágio baixo, e invertermos o diário, aquilo passaria a ser o primeiro dia, porque as páginas do diário passam sucessivamente para o dia anterior, em termos de rodagem. Poderíamos tranquilamente cumprir a premissa de ir filmando diariamente, fazendo um diário, e começar o diário com a cena do beijo, a última página desse diário, ser a primeira, porque as páginas iriam ser mostradas em ordem inversa.

São boas razões.

MG: O cinema também se faz com coisas estúpidas. As coisas estúpidas também desencadeiam coisas menos estúpidas e mais interessantes. Outra das coisas em que pensámos, foi que queríamos pensar um retrato deste tempo, tanto eu como a Maureen, pensamos que uma das funções dos realizadores é lidar com o presente. Um tempo que era o nosso, da pandemia, mas também o tempo coletivo dos espectadores deste filme. O tempo da Covid, da pandemia, dos confinamentos. E queríamos filmar esse tempo e tivemos a sensação, como muita gente, de que houve uma alteração na perceção do tempo. Queríamos tentar inventar um mecanismo muito simples, da alteração da perceção do tempo.

No final do filme, ou seja, com o que se passa no primeiro dia de rodagem, fiquei com a sensação de que os atores vos expulsaram do filme durante a rodagem. Era essa a vossa intenção?

MG: O filme acompanha um processo de criação coletivo: fazer um filme. Quando se faz um filme, as pessoas juntam-se, discutem ideias, fazem ensaios e há uma série de coisas que passam para o lado de cá da câmara, o lado não visível. Todo esse trabalho se oculta e o que fica na tela é o resultado desse trabalho. Ao invertermos os dias, vamos terminar com esse momento inicial. Não sei se são os atores que nos expulsam do filme, mas começamos com eles no princípio do filme, num casulo, com as personagens do filme – que não sei se são diferentes dos próprios atores ou das personagens que eles inventaram para eles próprios – e o filme vai abrindo, vai incluindo…

Maureen Fazendeiro: Também podemos dizer que nós é que invadimos o espaço dos atores.

MG: Fomos nós que irrompemos pelo espaço deles, equiparámo-nos a eles, também tivemos de fazer as nossas próprias personagens, como eles. Mas houve um momento que ocuparam o nosso espaço. Há uma cena que é da exclusiva responsabilidade dos atores. Foi um dia que eu e a Maureen tivemos de sair – isto está no filme – e deixámos-lhes à disposição a equipa técnica. Eles decidiram entrar na nossa casa de banho, do quarto onde estávamos a viver, e filmaram uma cena com eles. Houve momentos neste filme em que se confundiam, em que nós éramos tão atores como os atores e, pelo menos num dia, foram tão realizadores, bons ou maus — isso é uma coisa que não vou discutir –, como nós: inventaram a cena e trabalharam com os técnicos.