Antes de o pimba ser pimba, havia um conjunto de artistas populares, reis do disco e da cassete pirata, aos quais se aplicavam indistintamente os rótulos de “pirosos” ou “foleiros”. Cantavam para o povo, o país real, o país das festas e dos arraiais e para os emigrantes espalhados pelo mundo, de França aos Estados Unidos, do Luxemburgo ao Canadá. Eram o elo que ligava esses portugueses ao país, uma espécie de bacalhau musical para aliviar as saudades da terra. Nenhum terá compreendido tão bem esse sentimento, a necessidade de manter viva a ligação a Portugal, do que Dino Meira, ele próprio emigrante e que antes de ter alcançado o sucesso no país a partir de meados dos anos 80, era dos artistas mais ativos no circuito da emigração, atuando para as comunidades portuguesas.

Armandino Marques Meira, nascido em Espinho em 1940, saiu do país ainda muito novo e foi no estrangeiro que iniciou a carreira artística, mais precisamente no Brasil, sob a asa de um dos grandes nomes da canção portuguesa Francisco José, intérprete de “Olhos Castanhos” e vedeta no Brasil, onde se fixara, e que Dino Meira acompanhava à viola. Mais tarde, estabelecido no Canadá, o cantor lançou a carreira a solo que o levou a percorrer os santuários da comunidade portuguesa na América do Norte e, depois, na Europa.

Os primeiros discos gravou-os para discográficas sediadas nos Estados Unidos e dedicadas exclusivamente à edição de músicos portugueses, alguns deles também emigrantes, como o açoriano Jorge Ferreira. A dar os seus primeiros passos na composição, Dino Meira gravava canções de outros artistas, como do seu mentor Francisco José e de cantores românticos brasileiros como Paulo Sérgio ou Reginaldo Rossi, cantadas com o devido sotaque, e adaptações de êxitos internacionais como “Signorina Concertina” (tema de Roberto Danova, autor de vários sucessos que, após adaptados, se tornaram canções emblemáticas de intérpretes como Marco Paulo).

